Рогозин «сдается» перед «супер-пупер-ракетой» США

"Нет, ну против супер-пупер-ракеты нам ловить нечего, — написал Рогозин на своей странице в Twitter. — Сдаемся!".

Ранее в пятницу глава Белого дома заявил, что разрабатываемая США ракета — "самая быстрая в мире, почти в три раза [быстрее российской или китайской]". Трамп не уточнил, о каком именно ракетном вооружении идет речь.