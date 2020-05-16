Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рогозин пошутил, что «сдается» перед американской «супер-пупер-ракетой» 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
Рогозин «сдается» перед «супер-пупер-ракетой» США
Фото: ТАСС
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в пятницу иронично прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты разрабатывают "супер-пупер-ракету", которая будет развивать в 17 раз большую скорость, чем все существующие на данный момент аналоги.
"Нет, ну против супер-пупер-ракеты нам ловить нечего, — написал Рогозин на своей странице в Twitter. — Сдаемся!".
Ранее в пятницу глава Белого дома заявил, что разрабатываемая США ракета — "самая быстрая в мире, почти в три раза [быстрее российской или китайской]". Трамп не уточнил, о каком именно ракетном вооружении идет речь.
Видео дня. Обругала матом: как соцработница из Уфы унижает детей
ТАСС: последние новости
Санкции Киева против МГУ не повлияют на прием украинских абитуриентов и обучение студентов Санкции Киева против МГУ не повлияют на прием украинских абитуриентов и обучение студентов Путин на совещании по генетике пошутил насчет пугающего образа мышей с людскими генами Путин на совещании по генетике пошутил насчет пугающего образа мышей с людскими генами Белорусы, казахстанцы и украинцы просят посольство РФ помочь с выездом из США Белорусы, казахстанцы и украинцы просят посольство РФ помочь с выездом из США
Политика , Азия , В мире , Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Дональд Трамп , Роскосмос , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Чехии захотели вернуть памятник Коневу на место
В Чехии захотели вернуть памятник Коневу на место
«120 млн людей ждет, чтобы ее папка „откинулся“
«120 млн людей ждет, чтобы ее папка „откинулся“
Бывшие мужья Екатерины Климовой подрались из-за актрисы
Бывшие мужья Екатерины Климовой подрались из-за актрисы
В России треснул мост за полмиллиарда рублей
В России треснул мост за полмиллиарда рублей
«Почему коронавирус не убил больше русских»
«Почему коронавирус не убил больше русских»
Видео
Опубликовано видео взрыва гигантских башен АЭС
00:37
Опубликовано видео взрыва гигантских башен АЭС
В мире Европа
Показания свидетелей против экс-депутата Быкова попали на видео
03:12
Показания свидетелей против экс-депутата Быкова попали на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео допроса унижавшей детей соцработницы
01:04
Опубликовано видео допроса унижавшей детей соцработницы
Происшествия
Опубликовано видео драки в петербургском метро из-за маски
02:09
Опубликовано видео драки в петербургском метро из-за маски
Происшествия
Опубликовано видео опасного полета истребителей Греции и Турции
00:10
Опубликовано видео опасного полета истребителей Греции и Турции
Армия
Великолепный закат в Москве попал на видео
00:41
Великолепный закат в Москве попал на видео
Общество
Прохождение «тропы разведчика» попало на видео
01:03
Прохождение «тропы разведчика» попало на видео
Армия
Появилось видео с новым синдромом на фоне COVID-19
03:07
Появилось видео с новым синдромом на фоне COVID-19
Происшествия
Опубликовано видео главных фейков о коронавирусе
05:14
Опубликовано видео главных фейков о коронавирусе
Происшествия
Завершение рекультивации «Кучино» попало на видео
03:13
Завершение рекультивации «Кучино» попало на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение