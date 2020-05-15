Россиянам захотели запретить любимый курорт

Россия может рассмотреть возможность не восстанавливать авиасообщение с Черногорией на фоне гонений на верующих и нарушений прав человека в этой стране, заявил глава комитета Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, президент Генассамблеи МАП Сергей Гаврилов

«Агрессивная позиция черногорских властей, которые действуют явно не в интересах единства своей страны, объясняется вмешательством внешних сил. Неутихающие массовые репрессии против верующих и нарушение прав человека в Черногории ставят вопрос о рассмотрении Россией возможности невозобновления регулярного авиасообщения и туристических чартерных рейсов в Черногорию, поскольку отсутствуют гарантии безопасности для наших туристов на территории данного государства», — сказал он РИА «Новости».

Напомним, в ночь на среду полиция Черногории задержала епископа Сербской православной церкви Иоанникия. Из-за задержания в нескольких городах Черногории прошли массовые акции протеста. РПЦ призвала власти страны освободить задержанных сербских священников.

Кроме того, в марте на фоне ситуации с распространением коронавируса Черногория стала выдвигать требования для разрешения на вылет россиян на родину.