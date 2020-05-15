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Россиянам хотят запретить полеты в Черногорию 

Вероника Полынина и ещё 1 44 минуты назад
Россиянам захотели запретить любимый курорт
Фото: ТАСС
В Госдуме пригрозили рассмотреть возможность не возвращать авиасообщение с Черногорией из-за «массовых репрессий против верующих», передает «Прайм».
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, президент Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) Сергей Гаврилов осудил Черногорию за задержание семерых священнослужителей Сербской православной церкви, в частности, епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия.
«Неутихающие массовые репрессии против верующих и нарушение прав человека в Черногории ставят вопрос о рассмотрении Россией возможности невозобновления регулярного авиасообщения и туристических чартерных рейсов в Черногорию, поскольку отсутствуют гарантии безопасности для наших туристов на территории данного государства», — заявил Гаврилов.
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Как сообщал «Рамблер», священнослужителей Сербской православной церкви задержали 12 мая на 72 часа за проведение собрания верующих на празднике Святого Василия Острожского. После этого в нескольких городах Черногории прошли массовые акции протеста. Митрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви (СПЦ) Амфилохий заявил, что действия властей Черногории ведут к гражданской войне.
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Политика , Сергей Гаврилов , Генассамблея ООН , РПЦ , Госдума , Черногория
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