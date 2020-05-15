Россиянам захотели запретить любимый курорт

Госдуме пригрозили рассмотреть возможность не возвращать авиасообщение с Черногорией из-за «массовых репрессий против верующих», передает «Прайм»

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, президент Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) Сергей Гаврилов осудил Черногорию за задержание семерых священнослужителей Сербской православной церкви , в частности, епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия.

«Неутихающие массовые репрессии против верующих и нарушение прав человека в Черногории ставят вопрос о рассмотрении Россией возможности невозобновления регулярного авиасообщения и туристических чартерных рейсов в Черногорию, поскольку отсутствуют гарантии безопасности для наших туристов на территории данного государства», — заявил Гаврилов.

Как сообщал «Рамблер», священнослужителей Сербской православной церкви задержали 12 мая на 72 часа за проведение собрания верующих на празднике Святого Василия Острожского. После этого в нескольких городах Черногории прошли массовые акции протеста. Митрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви (СПЦ) Амфилохий заявил, что действия властей Черногории ведут к гражданской войне.