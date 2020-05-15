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Депутата Госдумы Новикова выписали из больницы после лечения COVID-19 

News.ru и ещё 1 3 часа назад
Депутата Госдумы выписали после лечения COVID-19
Фото: State Duma Russia/Global Look Press
Депутат Госдумы от КПРФ, первый замглавы комитета по международным делам Дмитрий Новиков выписан из больницы и планирует вернуться к работе уже через две недели.
У него была выявлена вызванная коронавирусом двусторонняя пневмония.
Да, выписали. Вирус побеждён, пневмонию вылечим, — цитирует его ТАСС.
Ранее зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина сообщила, что заразилась коронавирусом. Она уточнила, что переносит болезнь бессимптомно, температура тела не повышена, изменения в лёгких минимальны.
Как писал NEWS.ru, ещё у двух депутатов Государственной думы выявили коронавирус. В настоящее время они находятся дома. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин. Всего COVID-19 обнаружен у пяти депутатов.
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Политика , Оксана Пушкина , Дмитрий Новиков , Комитет госдумы по международным делам , Госдума , КПРФ , ИТАР-ТАСС
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