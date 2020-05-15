Депутата Госдумы выписали после лечения COVID-19

У него была выявлена вызванная коронавирусом двусторонняя пневмония.

Да, выписали. Вирус побеждён, пневмонию вылечим, — цитирует его ТАСС.

Ранее зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина сообщила, что заразилась коронавирусом. Она уточнила, что переносит болезнь бессимптомно, температура тела не повышена, изменения в лёгких минимальны.

Как писал NEWS.ru, ещё у двух депутатов Государственной думы выявили коронавирус. В настоящее время они находятся дома. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин. Всего COVID-19 обнаружен у пяти депутатов.