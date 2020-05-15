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Босния и Герцеговина не выдала разрешение на прилет российских медиков 

РИА Новости 40 минут назад
Боснийцы отказали России
Фото: РИА Новости
Власти Боснии и Герцеговины не выдали необходимые разрешения для российских военных медиков, которые в начале мая должны были прибыть в страну для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, заявили в пятницу в МИД РФ.
В министерстве сообщили, что "в конце апреля в адрес российской стороны из Боснии и Герцеговины (БиГ) поступила просьба оказать содействие в проведении дезинфекции и консультационных мероприятий в Университетской клинической больнице города Мостар". По сути, отметили в МИД, предлагалось применить опыт работы в регионе, пострадавшем в результате распространения коронавируса, специализированных бригад российских военных медиков, которые выполняли аналогичные задачи в Италии, Сербии и Республике Сербской БиГ.
"Эта просьба была рассмотрена, и по поручению высшего руководства нашей страны соответствующий контингент военно-медицинских специалистов Минобороны России с необходимым оборудованием был готов в начале мая оперативно прибыть в Мостар. К большому сожалению, реализации этих планов помешала или неготовность, или несогласованность действий боснийско-герцеговинской администрации: российским военным медикам так и не были выданы необходимые разрешения. В результате жители БиГ остались без долгожданной помощи", — говорится в сообщении МИД.
"Хочется верить, что в борьбе с коронавирусом главным мотивом для принятия всеми заинтересованными сторонами и политическими кругами критически важных решений будет спасение человеческих жизней. Ради достижения этой цели не обойтись без сплочения ресурсов. Здесь нет места для нечистоплотных геополитических игр. Россия неоднократно на практике демонстрировала свою готовность к совместным усилиям, остается приверженной этой принципиальной позиции перед лицом все еще опасной инфекционной угрозы", — подчеркнули в ведомстве.
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Политика , Министерство обороны , МИД , Босния и Герцеговина , Мостар
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