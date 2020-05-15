Поклонская рассказала о первой жертве Майдана 

Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала об обстоятельствах убийства первой жертвы Евромайдана Сергея Нигояна в 2014 году, передает РИА «Новости».

По словам Поклонской, первые жертвы событий 2014 года погибли от рук активистов Майдана.

«Тот же самый член "Небесной сотни" (Сергей) Нигоян, которого первого убили. Я тогда в генеральной прокуратуре работала и мы расследовали это уголовное дело. Согласно баллистической экспертизе, смертельные ранения были получены в результате выстрела из гладкоствольных ружей охотничьего калибра, снизу вверх», — рассказала депутат в эфире радио «Крым».

По ее словам, очевидно, что выстрел был сделан не сотрудником «Беркута» и не снайпером.

«То есть активисты майдана, провокаторы, которые там были — они первые открыли огонь», — заявила Поклонская.

Как сообщал «Рамблер», осенью 2013 года и зимой 2014 года на Украине прошли массовые акции протеста, получившие название Евромайдан. В стране произошла смена власти, бывший президент страны Виктор Янукович и несколько экс-министров были вынуждены покинуть территорию государства. В ходе вооруженного противостояния участников акции с силовиками погибли 106 человек. Ответственность за их гибель новые украинские власти возложили на Януковича и спецподразделение МВД «Беркут».