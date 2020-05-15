Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Поклонская рассказала о первой жертве Майдана 

Вероника Полынина 56 минут назад
Поклонская рассказала о первой жертве Майдана
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала об обстоятельствах убийства первой жертвы Евромайдана Сергея Нигояна в 2014 году, передает РИА «Новости».
По словам Поклонской, первые жертвы событий 2014 года погибли от рук активистов Майдана.
«Тот же самый член "Небесной сотни" (Сергей) Нигоян, которого первого убили. Я тогда в генеральной прокуратуре работала и мы расследовали это уголовное дело. Согласно баллистической экспертизе, смертельные ранения были получены в результате выстрела из гладкоствольных ружей охотничьего калибра, снизу вверх», — рассказала депутат в эфире радио «Крым».
Поклонская рассказала о покушении на дочь
По ее словам, очевидно, что выстрел был сделан не сотрудником «Беркута» и не снайпером.
«То есть активисты майдана, провокаторы, которые там были — они первые открыли огонь», — заявила Поклонская.
Как сообщал «Рамблер», осенью 2013 года и зимой 2014 года на Украине прошли массовые акции протеста, получившие название Евромайдан. В стране произошла смена власти, бывший президент страны Виктор Янукович и несколько экс-министров были вынуждены покинуть территорию государства. В ходе вооруженного противостояния участников акции с силовиками погибли 106 человек. Ответственность за их гибель новые украинские власти возложили на Януковича и спецподразделение МВД «Беркут».
Видео дня. Обругала матом: как соцработница из Уфы унижает детей
Комментарии 15
Политика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России учреждён новый праздник
В России учреждён новый праздник
США предрекли «самую темную» зиму
США предрекли «самую темную» зиму
Трое полицейских забили россиянина до смерти
Трое полицейских забили россиянина до смерти
«120 млн людей ждет, чтобы ее папка „откинулся“
«120 млн людей ждет, чтобы ее папка „откинулся“
Названа причина смены главы РКК «Энергия»
Названа причина смены главы РКК «Энергия»
Видео
Опубликовано видео взрыва гигантских башен АЭС
00:37
Опубликовано видео взрыва гигантских башен АЭС
В мире Европа
Показания свидетелей против экс-депутата Быкова попали на видео
03:12
Показания свидетелей против экс-депутата Быкова попали на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео допроса унижавшей детей соцработницы
01:04
Опубликовано видео допроса унижавшей детей соцработницы
Происшествия
Опубликовано видео драки в петербургском метро из-за маски
02:09
Опубликовано видео драки в петербургском метро из-за маски
Происшествия
Опубликовано видео опасного полета истребителей Греции и Турции
00:10
Опубликовано видео опасного полета истребителей Греции и Турции
Армия
Великолепный закат в Москве попал на видео
00:41
Великолепный закат в Москве попал на видео
Общество
Прохождение «тропы разведчика» попало на видео
01:03
Прохождение «тропы разведчика» попало на видео
Армия
Появилось видео с новым синдромом на фоне COVID-19
03:07
Появилось видео с новым синдромом на фоне COVID-19
Происшествия
Опубликовано видео главных фейков о коронавирусе
05:14
Опубликовано видео главных фейков о коронавирусе
Происшествия
Завершение рекультивации «Кучино» попало на видео
03:13
Завершение рекультивации «Кучино» попало на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение