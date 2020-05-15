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Поклонская раскрыла обстоятельства убийства первой жертвы Евромайдана 

РИА Новости 20 минут назад
Поклонская рассказала о первой жертве Майдана
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская рассказала об обстоятельствах убийства во время событий 2014 года в центре Киева Сергея Нигояна, ставшего первой жертвой майдана.
Поклонская ранее дала в режиме онлайн большое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Она отметила, что озвученные ею факты о событиях в Киеве и Крыму в 2013-2014 годах лишь вызвали реакцию пиара в СМИ со стороны украинских властей и следствия. Она напомнила, что дело об убийствах крымских правоохранителей — сотрудника "Беркута" Андрея Федюкина, сотрудников внутренних войск Дмитрия Власенко и Виталия Гончарова в Киеве 18 февраля спустя шесть лет не раскрыто.
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"Я многого еще не рассказала, трех часов оказалось мало… первыми людьми, убитыми на майдане были люди, погибшие от действий активистов майдана. Тот же самый член "Небесной сотни" (Сергей) Нигоян, которого первого убили. Я тогда в генеральной прокуратуре работала и мы расследовали это уголовное дело. Согласно баллистической экспертизе, смертельные ранения были получены в результате выстрела из гладкоствольных ружей охотничьего калибра, снизу вверх. Скажите пожалуйста, какой сотрудник "Беркута", какой снайпер из гладкоствольного охотничьего ружья, снизу вверх может убить человека? То есть активисты майдана, провокаторы, которые там были — они первые открыли огонь", — сказала Поклонская в эфире радио "Крым".
Она добавила, что не успела рассказать об этих фактах и что считает их крайне важными для населения Украины. По мнению Поклонской, благодаря этому интервью хотя бы часть этой правды о майдане 2014 года донести уже удалось.
Сергей Нигоян — один из участников Евромайдана. 22 января 2014 года был убит во время противостояния в центре Киеве.
Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено. Янукович заявлял, что не отдавал приказа стрелять по мирным митингующим и даже отдал указание вывести все подразделения милиции из Киева.
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Политика , Киев , Республика Крым
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