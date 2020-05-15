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Чехия возмутилась осквернением памятника в России 

Вероника Полынина 23 минуты назад
Посольство Чехии в России выразило протест в связи с осквернением памятника чехословацким легионерам в Челябинске.
4 мая неизвестные нанесли несколько ударов кувалдой по монументу на братской могиле чехословацких легионеров, располагающейся на привокзальной площади Челябинска.
«Посольство Чешской Республики выражает решительный протест против такого рода вандальских действий. Речь идет не просто о мемориале, а о братской могиле 262 чехословацких воинов погибших в боях гражданской войны вблизи этого стратегически важного центра на Южном Урале», — говорится в заявлении на сайте посольства.
Чехи потребовали вернуть памятник Коневу на прежнее место
В дипведомстве призвали Россию к выполнению двустороннего соглашения о взаимном содержании военных захоронений и обеспечению охраны чехословацких памятников.
В посольстве выразили надежду, что монумент будет приведен «в надлежащий вид», а виновные в осквернении будут установлены и наказаны.
Ранее «Рамблер» сообщал, что дочь маршала Советского Союза Ивана Конева Наталья заявила, что памятник ее отцу, демонтированный в Праге, не следует возвращать на прежнее место. Конева считает, что, «как возвращались наши войска, так и маршал должен вернуться домой».
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Политика , Видео , Челябинск , Чехия
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