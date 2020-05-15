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Россияне описали эмоции от последнего обращения Путина 

Lenta.ru и ещё 4 1 час назад
Россияне описали эмоции от последнего обращения Путина
Фото: ТАСС
Россияне оценили обращение президента страны Владимира Путина к гражданам 11 мая. Об этом свидетельствуют данные исследовательской компании «Институт социального маркетинга» («Инсомар»).
Выяснилось, что об обращении главы государства к нации информированы 94 процента опрошенных, более 80 процентов ознакомлены с основным содержанием послания. 43 процента граждан, преимущественно старшее поколение, смотрели видео с обращением, 38 процентов респондентов узнали о заявлениях Путина из новостей в СМИ.
Отмечается, что обращение российского лидера было воспринято как сигнал возращения к обычной жизни. Так, 72 процента россиян позитивно восприняли его содержание, а 75 процентов заявили, что глава государства понимает реальную экономическую ситуацию в стране.
Также респонденты рассказали об эмоциях от выступления Путина. Они заявили, что испытали чувства надежды (32 процента), уважения (24 процента), доверия (22 процента) и уверенности (19 процентов). Ряд опрошенных испытали разочарование (13 процентов), беспокойство (10 процентов), возмущение и тревогу (8 и 7 процентов соответственно).
По данным ВЦИОМ, с последним обращением президента знакомы 70 процентов россиян, большинство инициатив президента получили поддержку общества. Так, 73 процента респондентов считают, что глава государства стремится сделать все возможное для разрешения ситуации с коронавирусом.
11 мая российский лидер в ходе обращения к нации заявил, что с 12 мая единый период нерабочих дней завершается. Тогда же он объявил о дополнительных выплатах на детей, а также о завершении периода выходных дней из-за коронавируса.
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Политика , Общество , Социология , Владимир Путин
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