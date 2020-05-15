Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин провёл совещание с членами Совбеза 

RT на русском и ещё 6 8 часов назад
Путин провёл совещание с членами Совбеза
Фото: РИА Новости
Российский лидер Владимир Путин провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности, в ходе которого была обсуждена ситуация в России и мире.
Встреча прошла в режиме видеоконференции, фрагменты были показаны телеканалом «Россия 24».
«Обсудим, как обычно, вопросы внутриполитической жизни, ситуацию в стране и вокруг нас, в мире, с учётом необходимости обеспечения национальных интересов России», — сказал Путин в ходе совещания.
В конце апреля Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности ситуацию с коронавирусом.
Видео дня. Обругала матом: как соцработница из Уфы унижает детей
RT на русском: последние новости
МГУ прокомментировал санкции Украины против вуза МГУ прокомментировал санкции Украины против вуза Лавров выступил против введения выездных виз для россиян Лавров выступил против введения выездных виз для россиян Путин потребовал разобраться с выплатами медикам из-за коронавируса Путин потребовал разобраться с выплатами медикам из-за коронавируса
Политика , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Безумие»: В РФ отреагировали на новое решение Украины
«Безумие»: В РФ отреагировали на новое решение Украины
«120 млн людей ждет, чтобы ее папка „откинулся“
«120 млн людей ждет, чтобы ее папка „откинулся“
Бывшие мужья Екатерины Климовой подрались из-за актрисы
Бывшие мужья Екатерины Климовой подрались из-за актрисы
В России треснул мост за полмиллиарда рублей
В России треснул мост за полмиллиарда рублей
«Почему коронавирус не убил больше русских»
«Почему коронавирус не убил больше русских»
Видео
Опубликовано видео взрыва гигантских башен АЭС
00:37
Опубликовано видео взрыва гигантских башен АЭС
В мире Европа
Показания свидетелей против экс-депутата Быкова попали на видео
03:12
Показания свидетелей против экс-депутата Быкова попали на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео допроса унижавшей детей соцработницы
01:04
Опубликовано видео допроса унижавшей детей соцработницы
Происшествия
Опубликовано видео драки в петербургском метро из-за маски
02:09
Опубликовано видео драки в петербургском метро из-за маски
Происшествия
Опубликовано видео опасного полета истребителей Греции и Турции
00:10
Опубликовано видео опасного полета истребителей Греции и Турции
Армия
Великолепный закат в Москве попал на видео
00:41
Великолепный закат в Москве попал на видео
Общество
Прохождение «тропы разведчика» попало на видео
01:03
Прохождение «тропы разведчика» попало на видео
Армия
Появилось видео с новым синдромом на фоне COVID-19
03:07
Появилось видео с новым синдромом на фоне COVID-19
Происшествия
Опубликовано видео главных фейков о коронавирусе
05:14
Опубликовано видео главных фейков о коронавирусе
Происшествия
Завершение рекультивации «Кучино» попало на видео
03:13
Завершение рекультивации «Кучино» попало на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение