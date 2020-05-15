Путин провёл совещание с членами Совбеза 

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Российский лидер Владимир Путин провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности, в ходе которого была обсуждена ситуация в России и мире.

Встреча прошла в режиме видеоконференции, фрагменты были показаны телеканалом «Россия 24».

«Обсудим, как обычно, вопросы внутриполитической жизни, ситуацию в стране и вокруг нас, в мире, с учётом необходимости обеспечения национальных интересов России», — сказал Путин в ходе совещания.

В конце апреля Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности ситуацию с коронавирусом.