Объединение трех российских регионов опровергли 

Объединение Тюменской области , Ханты-Мансийского автономного и Ямало-Ненецкого автономных округов не обсуждалось, заявил полпред президента России в Уральском федеральном округе Николай Цуканов , опровергая данную информацию. Его цитирует ТАСС в пятницу, 15 мая.

«Тема объединения "тюменской матрешки" не обсуждалась ни на каком уровне. А если и обсуждается, то я об этом не знаю. Я думаю, что сейчас эта тема точно не актуальна», — сказал он.

13 мая депутат Госдумы Павел Дорохин сообщил, что вышеуказанные субъекты могут объединить уже в следующем году. По словам парламентария, вопрос об объединении регионов давно обсуждается, однако на широкую публичную дискуссию его не выносили.

Ранее в тот же день меморандум о намерении объединить регионы подписали главы Архангельской области и Ненецкого автономного округа. Референдум по объединению проведут до конца года.

Между тем в Кремле заявили, что это не говорит о старте некой кампании по укрупнению субъектов федерации.

В 1993 году ХМАО и ЯНАО получили статус равноправных субъектов Российской Федерации, однако территориально они до сих пор включены в состав Тюменской области.