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Объединение трех российских регионов опровергли 

Lenta.ru 2 часа назад
Объединение трех российских регионов опровергли
Фото: РИА Новости
Объединение Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного и Ямало-Ненецкого автономных округов не обсуждалось, заявил полпред президента России в Уральском федеральном округе Николай Цуканов, опровергая данную информацию. Его цитирует ТАСС в пятницу, 15 мая.
«Тема объединения "тюменской матрешки" не обсуждалась ни на каком уровне. А если и обсуждается, то я об этом не знаю. Я думаю, что сейчас эта тема точно не актуальна», — сказал он.
13 мая депутат Госдумы Павел Дорохин сообщил, что вышеуказанные субъекты могут объединить уже в следующем году. По словам парламентария, вопрос об объединении регионов давно обсуждается, однако на широкую публичную дискуссию его не выносили.
Ранее в тот же день меморандум о намерении объединить регионы подписали главы Архангельской области и Ненецкого автономного округа. Референдум по объединению проведут до конца года.
Между тем в Кремле заявили, что это не говорит о старте некой кампании по укрупнению субъектов федерации.
В 1993 году ХМАО и ЯНАО получили статус равноправных субъектов Российской Федерации, однако территориально они до сих пор включены в состав Тюменской области.
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Комментарии 1
Политика , Павел Дорохин , Николай Цуканов , Госдума , ИТАР-ТАСС , Тюменская Область
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