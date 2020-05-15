Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лавров: памятник Коневу в Праге должен быть восстановлен 

ТК «Звезда» 1 час назад
Памятник советскому маршалу Ивану Коневу в Праге должен быть восстановлен, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Я считаю это неприемлемым и я считаю, что нашим чешским коллегам на предстоящих консультациях придется очень серьезно объясняться и объяснить нам, как они собираются исправить эту ситуацию. Потому что обязательство никуда не делось, и памятник должен быть восстановлен», — заявил Лавров в интервью медиахолдингу РБК.
В начале апреля власти района Прага-6 демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу, освобождавшему город от гитлеровцев в мае 1945 года. По словам инициатора демонтажа, старосты района Ондржея Коларжа, монумент разместят в создаваемом властями города Музее памяти ХХ века.
ТК «Звезда»: последние новости
Путин призвал «не разводить канитель» вокруг допвыплат медикам Путин призвал «не разводить канитель» вокруг допвыплат медикам Лавров прокомментировал идею о введении выездных виз для россиян Лавров прокомментировал идею о введении выездных виз для россиян Путину рассказали о здоровье и лечении Анастасии Заворотнюк Путину рассказали о здоровье и лечении Анастасии Заворотнюк
Политика , Видео , Сергей Лавров , Иван Конев , МИД , Прага
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посол США в ОБСЕ сделал заявление по Крыму
Посол США в ОБСЕ сделал заявление по Крыму
Сколько должно умереть ради коллективного иммунитета?
Сколько должно умереть ради коллективного иммунитета?
Почему автор песни «Позови меня с собой» умерла так рано
Почему автор песни «Позови меня с собой» умерла так рано
Зачем Путину доложили о диагнозе и лечении Заворотнюк
Зачем Путину доложили о диагнозе и лечении Заворотнюк
«Начала злоупотреблять алкоголем»
«Начала злоупотреблять алкоголем»
Видео
Показания свидетелей против экс-депутата Быкова попали на видео
03:12
Показания свидетелей против экс-депутата Быкова попали на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео допроса унижавшей детей соцработницы
01:04
Опубликовано видео допроса унижавшей детей соцработницы
Происшествия
Опубликовано видео драки в петербургском метро из-за маски
02:09
Опубликовано видео драки в петербургском метро из-за маски
Происшествия
Опубликовано видео опасного полета истребителей Греции и Турции
00:10
Опубликовано видео опасного полета истребителей Греции и Турции
Армия
Великолепный закат в Москве попал на видео
00:41
Великолепный закат в Москве попал на видео
Общество
Прохождение «тропы разведчика» попало на видео
01:03
Прохождение «тропы разведчика» попало на видео
Армия
Появилось видео с новым синдромом на фоне COVID-19
03:07
Появилось видео с новым синдромом на фоне COVID-19
Происшествия
Опубликовано видео главных фейков о коронавирусе
05:14
Опубликовано видео главных фейков о коронавирусе
Происшествия
Завершение рекультивации «Кучино» попало на видео
03:13
Завершение рекультивации «Кучино» попало на видео
Общество
Опубликовано видео пожара в жилом доме на Фрунзенской
00:51
Опубликовано видео пожара в жилом доме на Фрунзенской
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение