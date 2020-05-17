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От «режима Зеленского» потребовали объяснить «опасность» российских музеев 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 14 26 минут назад
Россия выдвинула требование Украине из-за музеев
Фото: globallookpress.com
На Украине «на смену режиму Порошенко пришел режим Зеленского», заявила украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь».
Как указывается в заявлении на сайте партии, «режим Зеленского» показал себя как «беспринципный, циничный, манипулятивный и откровенно антинародный» и «запустил на полную мощность пропагандистско-репрессивную машину пещерной русофобии и ура-патриотического радикализма.
Президента Украины Владимира Зеленского обвинили в „малодушии и беспринципности“. По мнению партии, он поддержал санкции против российских соцсетей ради „похвалы Порошенко“. В санкциях против российских СМИ „Оппозиционная платформа — За жизнь“ видит „панический, животный страх власти, которая пытается создать идеологические шоры для своих граждан“.
»Но когда президент Зеленский одним росчерком пера вводит санкции против ряда культурных и образовательных учреждений, это говорит о циничном предательстве народа», — говорится в сообщении.
Зеленского обвинили в «попрании тех ценностей и свобод, которые год назад» он сам декларировал, «завоевывая голоса избирателей, уставших от санкционной, радикально-патриотической политики Порошенко».
Также его заподозрили в коррупции, поскольку «ряд предпринимателей и компаний из-под санкций выводятся».
Партия потребовала объяснить, «понять, какую именно угрозу, по мнению Зе-команды, могут представлять для Украины музеи изобразительных искусств и образовательные учреждения».
В «Оппозиционной платформе» считают, что «образованные, культурные, разносторонне развитые граждане представляют угрозу именно его власти, его команде, состоящей из ограниченных, безграмотных, архинепрофессиональных функционеров — „дипломированных“ выпускников университета „Трускавецкий Rixos“ и выкормышей соросовских BRDO структур».
Борьбу «с образовательными и культурными учреждениями» назвали «дном» украинской политики и самого Зеленского, который «больше не имеет морального права даже заикаться о демократических принципах, о ментальном возвращении жителей неподконтрольных территорий и единстве страны».
Напомним, Зеленский обновил список российских организаций, против которых Киев ввел санкции, внеся к него МГУ имени Ломоносова, Русское географическое общество, несколько подразделений Российской академии наук, Эрмитаж и Музей изобразительных искусств имени Пушкина.
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Политика , Человек года , Продлить жизнь , Владимир Зеленский , Эрмитаж , МГУ , Русское географическое общество , РАН
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