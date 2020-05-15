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Путин поздравил Серовский исторический музей со 100-летием 

ТАСС и ещё 8 5 часов назад
Путин поздравил Серовский исторический музей
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Серовского исторического музея со 100-летним юбилеем. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.
"Благодаря кропотливой, подвижнической работе многих поколений ваших предшественников музей по праву славится богатыми геологическими, палеонтологическими, художественными коллекциями, уникальными собраниями книг и фотодокументов, повествующими о ярких, интересных страницах истории Северного Урала, самобытных обычаях и традициях его жителей", — отметил президент.
Путин подчеркнул, что в музее трудятся специалисты "высочайшей квалификации, которые искренне, беззаветно преданы избранному делу". "Ваша просветительская деятельность, содержательные выставки, экскурсии, мастер-классы — большой, важный вклад в развитие культурной, общественной жизни нашей страны", — добавил он. Глава государства пожелал коллективу успехов и творческой энергии для осуществления намеченных планов.
Серовский исторический музей — один из старейших на Северном Урале. Музей был открыт для посетителей 15 мая 1920 года. В фондах заведения хранятся более 65 тыс. предметов, включая фотографии, книги и многое другое.
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Политика , Владимир Путин
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