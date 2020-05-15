Врио главы ЕАО и мэр Биробиджана ушли на самоизоляцию 

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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на оперштаб ЕАО.

«В связи тем, что накануне он принимал участие в очередном заседании оперштаба, вчера все участники заседания ушли на самоизоляцию. Они прошли тест и обследования», — заявили в оперштабе.

Отмечается, что часть членов оперштаба по эпидемиологическим показаниям 15 мая приступили к работе.

При этом 11 членов штаба, по постановлению главного санитарного врача региона, остались на самоизоляции дома, несмотря на то, что сдали отрицательный тест на коронавирус.

«В их числе врио главы региона Ростислав Гольдштейн и мэр областного центра Александр Головатый», — заявили в штабе.

Ранее в Бурятии целый район закрыли на карантин из-за коронавируса.