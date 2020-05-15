Белорусы, казахстанцы и украинцы просят РФ о помощи

Граждане Белоруссии, Казахстана и Украины обращаются в российское посольство в США за содействием в выезде в РФ для воссоединения с семьями. Об этом сообщил в четверг посол РФ в США Анатолий Антонов, отвечая на вопросы СМИ.

Дипломат назвал "большим достижением" отправку в четверг очередного рейса "Аэрофлота" из Нью-Йорка в Москву. "На рейс попали 369 граждан. Такой загрузки самолета мы раньше не видели, и это своеобразный рекорд для нас", — приводятся слова Антонова в Facebook дипмиссии.

"Предстоит сделать еще многое. Так, мы получаем просьбы граждан Белоруссии, Казахстана, Украины оказать содействие в выезде в Российскую Федерацию для воссоединения с семьями", — отметил он.

По словам посла, в настоящий момент поступает также значительное число обращений от российских граждан относительно организации вывозного рейса из Майами (штат Флорида). "По каналам прямой связи с соотечественниками (звонки на "горячую линию", соцсети) поступает много обращений по поводу организации рейса из Майами. Могу заверить граждан, что мы приложим все силы для их скорейшего возвращения на Родину", — пояснил Антонов.

Гуманитарный список

Антонов сообщил, что российские дипломаты организовали отправку из США в РФ рейсом "Аэрофлота" в четверг 40 человек по гуманитарному списку.

По его словам, "среди пассажиров рейса — 40 человек из так называемого "гуманитарного списка", составленного дипломатами посольства. "В его состав вошли соотечественники, находящиеся в сложной жизненной ситуации, проходившие в США лечение и реабилитацию, имеющие инвалидность, пожилые люди", — сказал он.

"Главное, чтобы все пассажиры теперь сумели с соблюдением всех установленных правил и процедур добраться домой — в 24 региона Российской Федерации. С их властями нам, благодаря накопленному опыту, удалось своевременно уладить вопросы, связанные с соблюдением гражданами карантинного режима и передвижением по стране", — добавил посол РФ.

Ранее в четверг из Нью-Йорка в Москву рейсом "Аэрофлота" вылетели граждане России, пожелавшие вернуться на родину. Президент общественной организации "Русская молодежь Америки" Игорь Кочан сообщил ТАСС, что среди пассажиров 10 российских школьников.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов 3 апреля заявил, что более 2 тыс. российских граждан, находящихся на территории США, сообщили дипломатам о желании вернуться домой. После этого вывозные рейсы "Аэрофлота" из США в РФ также были организованы из Нью-Йорка 7, 14 и 28 апреля, а из Лос-Анджелеса (штат Калифорния) — 4 мая.