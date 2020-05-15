«То, что дан старт дезинформационной кампании в отношении России в контексте пандемии, все уже поняли», — отметила представитель внешнеполитического ведомства. По ее словам, сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг «четко задал ее направление». Так она ответила на его заявление о том, что что Россия и Китай занимаются информационными атаками на страны Запада с целью дестабилизировать их в условиях пандемии коронавируса.

Также Захарова возмутилась статьей агентства Bloomberg. «Не уверена, кстати, что с "миропорядком", в котором агентство "Блумберг" публикует статью с заголовком "Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских", всё в порядке» — написала представитель МИД.

Однако позже издание изменило заголовок, о чем пошутила Захарова. «UPD "Блумберг" осознал, что заголовок жуткий, и изменил. Вместо "Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских" теперь "Эксперты задаются вопросом, почему коронавирус не убил больше русских". Другое дело. А то эксперты обиделись, видимо», — добавила она.

Ранее агентство Bloomberg опубликовало статью, в которой утверждается, что Россия по распространению коронавируса «уступает лишь США». Также в статье написано, что медицинским экспертам не дает покоя один вопрос: «Почему при этом она сообщает о столь малом числе смертей?».