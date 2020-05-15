Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Захарова заявила о развернутой США кампании по дезинформации против России 

Lenta.ru 45 минут назад
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о развернутой США против России кампании по дезинформации в контексте коронавируса, которую запустили США. Он написала соответствующий пост на своей странице в Facebook.
«То, что дан старт дезинформационной кампании в отношении России в контексте пандемии, все уже поняли», — отметила представитель внешнеполитического ведомства. По ее словам, сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг «четко задал ее направление». Так она ответила на его заявление о том, что что Россия и Китай занимаются информационными атаками на страны Запада с целью дестабилизировать их в условиях пандемии коронавируса.
Также Захарова возмутилась статьей агентства Bloomberg. «Не уверена, кстати, что с "миропорядком", в котором агентство "Блумберг" публикует статью с заголовком "Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских", всё в порядке» — написала представитель МИД.
Однако позже издание изменило заголовок, о чем пошутила Захарова. «UPD "Блумберг" осознал, что заголовок жуткий, и изменил. Вместо "Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских" теперь "Эксперты задаются вопросом, почему коронавирус не убил больше русских". Другое дело. А то эксперты обиделись, видимо», — добавила она.
Ранее агентство Bloomberg опубликовало статью, в которой утверждается, что Россия по распространению коронавируса «уступает лишь США». Также в статье написано, что медицинским экспертам не дает покоя один вопрос: «Почему при этом она сообщает о столь малом числе смертей?».
Последние новости
Психологи объяснили положительное влияние коронавируса на жизнь россиян Психологи объяснили положительное влияние коронавируса на жизнь россиян В России объяснили расцвет цифровой экономики благодаря коронавирусу В России объяснили расцвет цифровой экономики благодаря коронавирусу Еще 68 человек с коронавирусом умерли в Москве Еще 68 человек с коронавирусом умерли в Москве
Комментарии 80
Политика , Видео , В мире , Йенс Столтенберг , Мария Захарова , МИД , НАТО , Bloomberg , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«120 млн людей ждет, чтобы ее папка „откинулся“
«120 млн людей ждет, чтобы ее папка „откинулся“
«Я потерял пять человек. Это ужасно»: Трамп о COVID-19
«Я потерял пять человек. Это ужасно»: Трамп о COVID-19
Украина объяснила взятие под контроль границы с РФ
Украина объяснила взятие под контроль границы с РФ
Российский Крым сравнили с украинским на фото
Российский Крым сравнили с украинским на фото
Бывшие мужья Екатерины Климовой подрались из-за актрисы
Бывшие мужья Екатерины Климовой подрались из-за актрисы
Видео
Опубликовано видео пожара в жилом доме на Фрунзенской
00:51
Опубликовано видео пожара в жилом доме на Фрунзенской
Происшествия Пожары
Опубликовано видео погони с перестрелкой от первого лица
02:14
Опубликовано видео погони с перестрелкой от первого лица
Происшествия Криминал
Опубликовано видео пирующего вора в магазине
01:11
Опубликовано видео пирующего вора в магазине
Происшествия
Опубликовано видео дебоша на бензоколонке
00:45
Опубликовано видео дебоша на бензоколонке
Происшествия В мире
Опубликовано видео встречи каякера и акулы-людоеда
00:44
Опубликовано видео встречи каякера и акулы-людоеда
В мире США
Тушение лесного пожара Забайкалья попало на видео
01:15
Тушение лесного пожара Забайкалья попало на видео
Происшествия
Преодоление водной преграды на БМП попало на видео
00:55
Преодоление водной преграды на БМП попало на видео
Армия
Опубликовано видео мифов про иммунитет
06:09
Опубликовано видео мифов про иммунитет
Общество
Появилась видео-инструкция для получения пособия
02:38
Появилась видео-инструкция для получения пособия
Общество
Беспорядки у пенсионных фондов РФ попали на видео
01:01
Беспорядки у пенсионных фондов РФ попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение