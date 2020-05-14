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Захарова оценила состояние «миропорядка» после заявлений НАТО и Bloomberg 

Деловая газета «Взгляд» 42 минуты назад
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга и статью Bloomberg о коронавирусе и России.
Как заявила Захарова в Facebook, «все уже поняли», что «дан старт дезинформационной кампании в отношении России». Столтенберг «четко задал направление» этой кампании.
Напомним, Столтенберг заявил, что Москва и Пекин в условиях коронавируса якобы распространяют «дезинформацию» и стремятся таким образом изменить миропорядок.
При этом Захарова, комментируя статью Bloomberg, отметила: «Не уверена, кстати, что с „миропорядком“ все в порядке».
Американское информационное агентство Bloomberg опубликовало статью под заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских».
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Политика , Видео , Йенс Столтенберг , Мария Захарова , МИД , НАТО , Bloomberg
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