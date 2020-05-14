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Как заявила Захарова в Facebook , «все уже поняли», что «дан старт дезинформационной кампании в отношении России». Столтенберг «четко задал направление» этой кампании.

Напомним, Столтенберг заявил, что Москва и Пекин в условиях коронавируса якобы распространяют «дезинформацию» и стремятся таким образом изменить миропорядок.

При этом Захарова, комментируя статью Bloomberg, отметила: «Не уверена, кстати, что с „миропорядком“ все в порядке».

Американское информационное агентство Bloomberg опубликовало статью под заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских».