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Пушков предсказал опасный сценарий конфликта США и Китая 

Деловая газета «Взгляд» 26 минут назад
Пушков предсказал опасный сценарий конфликта США и Китая
Фото: ТАСС
Принятие американских санкций против Китая повлечет за собой острую политическую войну, которая может дойти даже до военного столкновения в Южно-Китайском море, заявил сенатор Алексей Пушков.
«Судя по всему, санкции против Китая со стороны США будут приняты. Китай, разумеется, ответит. Иначе это будет недопустимая потеря лица для Срединной империи — и страшный удар по ее авторитету», — написал он в своем Telegram.
Пушков отметил, что признаков того, что ЕС и даже его англо-саксонские союзники последуют за США, пока нет, но исключать этого нельзя.
«Скорее всего, это и будет то неизбежное и давно ожидавшееся столкновение двух гигантов, которое исподволь назревало, но только сейчас принимает форму острой политической войны. Военное столновение маловероятно, но в Южно-китайском море дело может дойти и до этого. Сценарий открытый — и весьма опасный для мировой экономики и безопасности», — заявил сенатор.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что очень разочарован в Китае. Он допустил разрыв отношений с КНР. До этого американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм сообщил, что внес в Сенат США законопроект о санкциях против Китая за распространение коронавируса.
США получили жесткий ответ от Китая
Китай отреагировал на это заявление, отметив, что планирует ответные санкции против американских чиновников.
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Комментарии 7
Политика , Азия , Армия , Ближний Восток , Конфликты , США , Алексей Пушков , Линдси Грэм , Дональд Трамп , ЕС , Республиканская партия США , Сенат США , Китай
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