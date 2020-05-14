Пушков предсказал опасный сценарий конфликта США и Китая 

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Принятие американских санкций против Китая повлечет за собой острую политическую войну, которая может дойти даже до военного столкновения в Южно-Китайском море, заявил сенатор Алексей Пушков

«Судя по всему, санкции против Китая со стороны США будут приняты. Китай, разумеется, ответит. Иначе это будет недопустимая потеря лица для Срединной империи — и страшный удар по ее авторитету», — написал он в своем Telegram.

Пушков отметил, что признаков того, что ЕС и даже его англо-саксонские союзники последуют за США, пока нет, но исключать этого нельзя.

«Скорее всего, это и будет то неизбежное и давно ожидавшееся столкновение двух гигантов, которое исподволь назревало, но только сейчас принимает форму острой политической войны. Военное столновение маловероятно, но в Южно-китайском море дело может дойти и до этого. Сценарий открытый — и весьма опасный для мировой экономики и безопасности», — заявил сенатор.

Китай отреагировал на это заявление, отметив, что планирует ответные санкции против американских чиновников.