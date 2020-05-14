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Захарова раскрыла цели публикаций FT и NYT о России 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 43 минуты назад
Раскрыты цели скандальных публикаций о России
Фото: ТАСС
Авторы материалов New York Times и Financial Times, сообщившие о якобы имеющем место «занижении» российскими властями сведений о смертях от коронавируса в России, не пытались установить истину в этом вопросе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Речь идет не просто о возможной ошибке журналистов, которые не разобрались в ситуации, а о том, что они и не хотели в ней разбираться. Об этом свидетельствует тот факт, что в материалах авторы не учитывали официальную позицию России на момент подготовки публикаций по предъявляемым претензиям. Если бы авторы были заинтересованы в поиске истины, то все свои «находки» они бы перепроверили и запросили бы соответствующую информацию, без которой материал бы не вышел», — сказала Захарова, передает ТАСС.
Она отметила, что такой подход к проверке соответствует традициям западной печати.
«Однако этого не произошло, хотя все знают, что в период пандемии так важно четко выверять факты, сверять свои данные и сделать все возможное, чтобы публикации не наносили ущерба и не превращались в дезинформацию», — подчеркнула дипломат.
Захарова добавила, что синхронность и похожесть материалов вызывают настороженность, и намекают на истинные цели их подготовки.
«Некоторые силы на Западе стремятся использовать текущую кризисную ситуацию во всем мире для дискредитации усилий правительств некоторых государств и дестабилизации обстановки в них. Поражают и двойные стандарты, по которым наши западные коллеги и курируемые ими СМИ призывают к борьбе с фейковыми новостями о пандемии и в то же время ведут кампанию против других стран, предъявляя им претензии, которые нельзя назвать изложением фактов», — сказала она.
МИД подготовил письма в редакции изданий с разъяснениями и просьбами опубликовать опровержение.
«Те опровержения, которые были даны по линии российских ведомств и по линии штаба, должны найти отражение в материалах соответствующих СМИ. Эти письма будут переданы через посольства России в США и Великобританию. В них содержатся комментарии, опровергающие эти материалы», — уточнила дипломат.
Россия обратится также в профильные международные структуры, включая ОБСЕ с призывом дать оценку этой ситуации.
«Мы проинформируем секретариат ООН, учитывая решимость, с которой генсек призвал все страны противостоять так называемой инфодемии», — заключила Захарова.
Напомним, Financial Times опубликовала материал, в котором утверждает, что число умерших от коронавируса в России якобы может быть на 70% больше, чем по официальным данным. После этого Госдума потребовала от издания объяснений.
В то же время глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о точности данных властей о заразившихся коронавирусом. По ее словам, все предоставляемые российскими властями данные сверяются. По ее словам, по показателю на 100 тыс. человек Россия по заболеваемости находится в пятом десятке стран.
В ВОЗ также заявили, что в России не наблюдается сознательного занижения смертности. В МИД также объяснили цель публикации этих фейков зарубежными изданиями.
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Политика , Анна Попова , Мария Захарова , МИД , ОБСЕ , ВОЗ , Госдума , Роспотребнадзор , Financial Times , ИТАР-ТАСС , New York Times
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