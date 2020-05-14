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Раскрыты цели скандальных публикаций о России 

Вероника Полынина и ещё 5 29 минут назад
Раскрыты цели скандальных публикаций о России
Фото: ТАСС
Авторы статей о якобы имеющем место в России занижении статистики смертности от коронавируса не ставили целью найти истину в этом вопросе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.
По ее словам, авторы статей в The New York Times и Financial Times не учли официальную позицию России и не запросили информацию у российских властей.
«Если бы авторы были заинтересованы в поиске истины, то все свои "находки" они бы перепроверили и запросили бы соответствующую информацию, без которой материал бы не вышел», — констатировала Захарова.
Она отметила, что «в период пандемии так важно четко выверять факты, сверять свои данные и сделать все возможное, чтобы публикации не наносили ущерба и не превращались в дезинформацию».
В Москве опровергли сообщения СМИ о якобы занижении смертности от COVID-19
При этом дипломат обратила внимание на синхронность и похожесть материалов, отметив, что это вызывает настороженность, раскрывая истинные цели их подготовки.
По ее словам, «некоторые силы на Западе» стремятся использовать ситуацию с пандемией «дискредитации усилий правительств некоторых государств и дестабилизации обстановки в них».
Также Захарова заявила о двойных стандартах, используемых западными странами при призывах к борьбе с фейками и одновременной публикации «претензий, которые нельзя назвать изложением фактов».
Представитель МИД сообщила, что ведомство подготовило письма в редакции упомянутых изданий с разъяснениями и просьбами разместить опровержение вышедших материалов. Также, по словам Захаровой, Россия направит обращения в профильные международные структуры, прежде всего представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру, гендиректору ЮНЕСКО Одри Азуле, с призывом дать соответствующую оценку этому случаю.
Как сообщал «Рамблер», ранее издания Financial Times и New York Times обвинили Россию в занижении статистики смертности от коронавируса. Так, по мнению Financial Times, официальная статистика может быть занижена на 70%. По подсчетам издания, в Москве и Санкт-Петербурге в апреле 2020 года умерли на 72% больше людей, чем в среднем за последние пять лет.
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Политика , Мария Захарова , МИД , ОБСЕ , ЮНЕСКО , Financial Times , ИТАР-ТАСС , New York Times
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