Раскрыты цели скандальных публикаций о России 

Мария Захарова, передает ТАСС. Авторы статей о якобы имеющем место в России занижении статистики смертности от коронавируса не ставили целью найти истину в этом вопросе. Об этом заявила официальный представитель МИД России

По ее словам, авторы статей в The New York Times и Financial Times не учли официальную позицию России и не запросили информацию у российских властей.

«Если бы авторы были заинтересованы в поиске истины, то все свои "находки" они бы перепроверили и запросили бы соответствующую информацию, без которой материал бы не вышел», — констатировала Захарова.

Она отметила, что «в период пандемии так важно четко выверять факты, сверять свои данные и сделать все возможное, чтобы публикации не наносили ущерба и не превращались в дезинформацию».

При этом дипломат обратила внимание на синхронность и похожесть материалов, отметив, что это вызывает настороженность, раскрывая истинные цели их подготовки.

По ее словам, «некоторые силы на Западе» стремятся использовать ситуацию с пандемией «дискредитации усилий правительств некоторых государств и дестабилизации обстановки в них».

Также Захарова заявила о двойных стандартах, используемых западными странами при призывах к борьбе с фейками и одновременной публикации «претензий, которые нельзя назвать изложением фактов».

Представитель МИД сообщила, что ведомство подготовило письма в редакции упомянутых изданий с разъяснениями и просьбами разместить опровержение вышедших материалов. Также, по словам Захаровой, Россия направит обращения в профильные международные структуры, прежде всего представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру, гендиректору ЮНЕСКО Одри Азуле, с призывом дать соответствующую оценку этому случаю.

Как сообщал «Рамблер», ранее издания Financial Times и New York Times обвинили Россию в занижении статистики смертности от коронавируса. Так, по мнению Financial Times, официальная статистика может быть занижена на 70%. По подсчетам издания, в Москве и Санкт-Петербурге в апреле 2020 года умерли на 72% больше людей, чем в среднем за последние пять лет.