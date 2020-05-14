Собянин рассказал о самом трудном решении в жизни

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал самыми трудными за всю жизнь решения о введении и отмене ограничительных мер в столице. Об этом он написал в четверг, 14 мая, в своем блоге.

«Цена этих решений — жизни и здоровье людей», — отмечает мэр.

По его словам, преждевременная отмена ограничений может повлечь за собой вторую волну заражения коронавирусом, однако их неоправданное затягивание тоже сильно ударит по людям.

За последние сутки в Москве зафиксировали 5392 новых случая коронавируса, всего в России за этот же период — 10 899. По последним данным, общее число зараженных в стране превысило 232 тысячи.