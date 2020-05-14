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Собянин рассказал о самом трудном решении за всю жизнь из-за коронавируса 

Lenta.ru 44 минуты назад
Собянин рассказал о самом трудном решении в жизни
Фото: ТАСС
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал самыми трудными за всю жизнь решения о введении и отмене ограничительных мер в столице. Об этом он написал в четверг, 14 мая, в своем блоге.
«Цена этих решений — жизни и здоровье людей», — отмечает мэр.
По его словам, преждевременная отмена ограничений может повлечь за собой вторую волну заражения коронавирусом, однако их неоправданное затягивание тоже сильно ударит по людям.
За последние сутки в Москве зафиксировали 5392 новых случая коронавируса, всего в России за этот же период — 10 899. По последним данным, общее число зараженных в стране превысило 232 тысячи.
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Политика , Новости Москвы , Сергей Собянин
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