Собянин рассказал о самом трудном решении в жизни 

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал решения о введении и снятии ограничений из-за коронавируса самыми трудными за всю жизнь.

«Решения о введении и отмене ограничений, связанных с пандемией коронавируса, — самые трудные, которые мне приходится принимать за всю свою жизнь. Цена этих решений — жизни и здоровье людей», — написал он в своем блоге.

Он отметил, что преждевременное снятие ограничений может привести ко второй волне эпидемии, а «неоправданное затягивание — тоже сильнейшим образом ударит по людям».

Как сообщал «Рамблер», за последние сутки в столице выявили 4712 случаев коронавируса, общее число заболевших достигло 130 176 человек. До 31 мая в Москве действует режим всеобщей самоизоляции, при этом 12 мая ряд предприятий уже возобновили работу.