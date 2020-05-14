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Собянин рассказал о самом трудном решении в жизни 

Вероника Полынина 1 час назад
Собянин рассказал о самом трудном решении в жизни
Фото: ТАСС
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал решения о введении и снятии ограничений из-за коронавируса самыми трудными за всю жизнь.
«Решения о введении и отмене ограничений, связанных с пандемией коронавируса, — самые трудные, которые мне приходится принимать за всю свою жизнь. Цена этих решений — жизни и здоровье людей», — написал он в своем блоге.
Он отметил, что преждевременное снятие ограничений может привести ко второй волне эпидемии, а «неоправданное затягивание — тоже сильнейшим образом ударит по людям».
Как сообщал «Рамблер», за последние сутки в столице выявили 4712 случаев коронавируса, общее число заболевших достигло 130 176 человек. До 31 мая в Москве действует режим всеобщей самоизоляции, при этом 12 мая ряд предприятий уже возобновили работу.
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Политика , Новости Москвы , Сергей Собянин
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