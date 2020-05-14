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МИД РФ сообщил об использовании коронавируса Западом в геополитических целях 

Вечерняя Москва 34 минуты назад
Россия обеспокоена тем, что коронавирус нового типа используют для сведения геополитических счетов. Так, на фоне пандемии на Западе активизировалась русофобия, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
— Очередным проявлением русофобии и синофобии, в последнее время активно культивируемых в некоторых западных государствах, стала попытка преподнести оказываемую Россией и КНР медицинскую помощь как желание использовать гуманитарное содействие в целях укрепления геополитического влияния, — подчеркнул он.
Особым поводом для беспокойства является стремление использовать коронавирус для того, чтобы пренебрегать международным правом, вырывать тактические преимущества, а также сводить счеты с геополитическими конкурентами. По словам Рябкова, общая угроза не привела к смягчению разногласий, а только обострила информационное и идеологические противостояние, передает РИА Новости.
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Политика , Видео , Сергей Рябков , МИД , РИА Новости
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