Сергей Рябков. Россия обеспокоена тем, что коронавирус нового типа используют для сведения геополитических счетов. Так, на фоне пандемии на Западе активизировалась русофобия, заявил заместитель главы МИД РФ

— Очередным проявлением русофобии и синофобии, в последнее время активно культивируемых в некоторых западных государствах, стала попытка преподнести оказываемую Россией и КНР медицинскую помощь как желание использовать гуманитарное содействие в целях укрепления геополитического влияния, — подчеркнул он.

Особым поводом для беспокойства является стремление использовать коронавирус для того, чтобы пренебрегать международным правом, вырывать тактические преимущества, а также сводить счеты с геополитическими конкурентами. По словам Рябкова, общая угроза не привела к смягчению разногласий, а только обострила информационное и идеологические противостояние, передает РИА Новости.