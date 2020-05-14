В России высказались о новой «гонке вооружений» с США 

В ходе интервью журналистка поинтересовалась у Дмитриева, не боится ли препарат «Фавипиравир», коммерческие поставки которого группа компаний «Химрар» совместно с РФПИ планирует начать в конце мая, конкуренции с американским препаратом препаратом «Ремдисивир», которое выпускает компания Gilead Sciences

Дмитриев ответил, что в период коронавируса настало время улучшать отношения между странами, сотрудничать и делиться информацией.

«Мы надеемся на улучшение отношений между Россией и США и что это (разработка препаратов от коронавируса) будет товарищеское соревнование, а не гонка вооружений», — заявил Дмитриев.

По словам главы РФПИ, кризис «настолько серьезен, что усилия для его преодоления потребуются от всех».

При этом он отметил, что у «Фавипиравира» есть преимущество перед «Ремдисивиром», поскольку это таблетки, а американский препарат требуется вводить с помощью инъекций.

Ранее, как сообщал «Рамблер», препарат «Фавипиравир» прошел промежуточные клинические испытания. 60% из 40 человек, принимавших препарат, на пятый день приема получили отрицательные результаты на коронавирус.