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В России высказались о новой «гонке вооружений» с США 

Вероника Полынина и ещё 8 9 минут назад
Россия не планирует участвовать в «гонке вооружений» с США по созданию препаратов от нового коронавируса. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью американской телекомпании CNBC, передает ТАСС.
В ходе интервью журналистка поинтересовалась у Дмитриева, не боится ли препарат «Фавипиравир», коммерческие поставки которого группа компаний «Химрар» совместно с РФПИ планирует начать в конце мая, конкуренции с американским препаратом препаратом «Ремдисивир», которое выпускает компания Gilead Sciences.
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Дмитриев ответил, что в период коронавируса настало время улучшать отношения между странами, сотрудничать и делиться информацией.
«Мы надеемся на улучшение отношений между Россией и США и что это (разработка препаратов от коронавируса) будет товарищеское соревнование, а не гонка вооружений», — заявил Дмитриев.
По словам главы РФПИ, кризис «настолько серьезен, что усилия для его преодоления потребуются от всех».
При этом он отметил, что у «Фавипиравира» есть преимущество перед «Ремдисивиром», поскольку это таблетки, а американский препарат требуется вводить с помощью инъекций.
Ранее, как сообщал «Рамблер», препарат «Фавипиравир» прошел промежуточные клинические испытания. 60% из 40 человек, принимавших препарат, на пятый день приема получили отрицательные результаты на коронавирус.
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Политика , Видео , Другое , Кирилл Дмитриев , Gilead Sciences , Российский фонд прямых инвестиций , ИТАР-ТАСС , США
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