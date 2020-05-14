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В России высказались о «гонке вооружений» с США по созданию лекарства от COVID-19 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 36 минут назад
Россия не планирует участвовать в «гонке вооружений» с США при создании препаратов от коронавируса, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
В интервью американской телекомпании CNBC ведущая обсудила с Дмитриевым результаты клинических испытаний препарата «Фавипиравир», поставки которого планируется запустить в конце мая, передает ТАСС.
Главу РФПИ спросили на счет конкуренции с американской биофармацевтической компанией Gilead Sciences, которая продвигает свой препарат «Ремдисивир».
«Мы считаем, что важно сотрудничать и делиться информацией, что действительно настало время для сотрудничества, время улучшить отношения между многими странами», — отметил он.
Дмитриев выразил надежду на улучшение отношений между Россией и США, и что разработка препаратов от коронавируса будет «товарищеским соревнованием, а не гонкой вооружений».
Также глава РФПИ добавил, что кризис «настолько серьезен, что усилия для его преодоления потребуются от всех, и Gilead Sciences предлагает разным странам очень хорошие условия для использования своего лекарства».
При этом он добавил, что преимущество российского препарата «Фавипиравира» заключается в том, что это таблетки, а американское лекарство нужно вводить с помощью инъекций.
Ранее Дмитриев сообщил, что большинство пациентов с коронавирусом на пятый день терапии препаратом «Фавипиравир» уже имеют отрицательный тест на это заболевание, такие результаты показали клинические исследования.
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Комментарии 2
Политика , Видео , Другое , Кирилл Дмитриев , Gilead Sciences , Российский фонд прямых инвестиций , ИТАР-ТАСС , США
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