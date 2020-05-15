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Адвокат объяснил, зачем Путину доложили о диагнозе и лечении Заворотнюк 

News.ru и ещё 40 40 минут назад
Обнародование информации о тяжёлом онкологическом заболевании и ходе лечения актрисы Анастасии Заворотнюк понадобилось, чтобы рассказать о новых технологиях, разработанных для терапии при терминальных стадиях рака, пояснил адвокат Александр Добровинский.
Ранее директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров доложил на заседании по вопросам развития генных технологий президенту России Владимиру Путину о методах, которые могут использоваться в лечения известной артистки. По мнению юриста, согласие на разглашение диагноза Заворотнюк было предварительно получено у родных актрисы или у неё самой, передаёт Nation News.
"Если это было сказано, то это вселит надежду в других людей. Они должны знать, что есть учёные, которые борются с этим недугом", — сказал адвокат.
Как писал NEWS.ru ранее, учёные в России подобрали вирусы, с помощью которых можно бороться с клетками опухоли актрисы Анастасии Заворотнюк. Данную информацию на совещании президента РФ Владимира Путина по развитию генетических технологий в РФ огласил директор Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Александр Макаров. По его словам, учёные получили родные клетки опухоли Заворотнюк: их передали родные актрисы.
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Комментарии
Политика , Видео , Александр Добровинский , Анастасия Заворотнюк , Александр Макаров , Владимир Путин , РАН
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