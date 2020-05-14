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Россия передала КНДР 25 тысяч тонн пшеницы в качестве гуманитарной помощи 

RT на русском и ещё 2 17 минут назад
Россия передала гуманитарную помощь КНДР
Фото: РИА Новости
КНДР получила из России 25 тысяч тонн пшеницы в качестве гуманитарной помощи.
Об этом сообщило посольство России в Пхеньяне на своей странице в Facebook.
«14 мая Посол А. Мацегора и дипломаты Посольства посетили порт Нампхо, куда на днях прибыло грузовое судно POLINA (флаг Сьерра-Леоне), доставившее из Новороссийска 25 тысяч тонн отборного зерна», — говорится в сообщении.
Как пишет посольство со ссылкой на обзор, подготовленный всемирной продовольственной программой совместно с продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН, не менее 10 миллионов человек в КНДР испытывают дефицит продуктов питания.
Ранее сообщалось, что Россия впервые направила гуманитарный груз в сирийскую провинцию Хасеке.
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Политика , ООН , КНДР
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