Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Козак в Берлине обсудил ситуацию в Донбассе с советником Меркель 

Деловая газета «Взгляд» 5 часов назад
Козак переговорил с советником Меркель
Фото: РИА Новости
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак в ходе визита в Берлин обсудил ситуацию на Украине с советником канцлера Германии Ангелы Меркель Яном Хеккером, сообщил информированный источник.
«Мы рассчитываем, что этот контакт придаст импульс процессу урегулирования на Украине и выполнению минского комплекса мер. На самом деле эта встреча давно планировалась. Встреча была с советником Меркель Яном Хеккером», — сказал источник РИА «Новости».
В среду источник сообщал, что Козак прибыл с однодневным рабочим визитом в Берлин для обсуждения урегулирования на юго-востоке Украины, а также установления личного контакта с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
Позже сам Козак рассказал о переговорах, а в Германии объяснили визит находящегося под санкциями Козака.
Видео дня. Джиган – о своем наркотрипе: кукушка, давай до свидания!
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В России высказались о «гонке вооружений» с США по созданию лекарства от COVID-19 В России высказались о «гонке вооружений» с США по созданию лекарства от COVID-19 Путин эмоционально отреагировал на доклад о гуманизации мышей Путин эмоционально отреагировал на доклад о гуманизации мышей Россия передала КНДР партию пшеницы в качестве гуманитарной помощи Россия передала КНДР партию пшеницы в качестве гуманитарной помощи
Политика , Дмитрий Козак , Администрация Президента РФ , РИА Новости , Германия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина столкнулась с новой проблемой
Украина столкнулась с новой проблемой
Москва готова снять ограничения
Москва готова снять ограничения
Эмин Агаларов объявил о разводе
Эмин Агаларов объявил о разводе
В деле сестер Хачатурян новый поворот
В деле сестер Хачатурян новый поворот
Выпуск F-35 оказалось под угрозой срыва из-за С-400
Выпуск F-35 оказалось под угрозой срыва из-за С-400
Видео
Опубликовано видео пожара в жилом доме на Фрунзенской
00:51
Опубликовано видео пожара в жилом доме на Фрунзенской
Происшествия Пожары
Опубликовано видео погони с перестрелкой от первого лица
02:14
Опубликовано видео погони с перестрелкой от первого лица
Происшествия Криминал
Опубликовано видео пирующего вора в магазине
01:11
Опубликовано видео пирующего вора в магазине
Происшествия
Опубликовано видео дебоша на бензоколонке
00:45
Опубликовано видео дебоша на бензоколонке
Происшествия В мире
Опубликовано видео встречи каякера и акулы-людоеда
00:44
Опубликовано видео встречи каякера и акулы-людоеда
В мире США
Тушение лесного пожара Забайкалья попало на видео
01:15
Тушение лесного пожара Забайкалья попало на видео
Происшествия
Преодоление водной преграды на БМП попало на видео
00:55
Преодоление водной преграды на БМП попало на видео
Армия
Опубликовано видео мифов про иммунитет
06:09
Опубликовано видео мифов про иммунитет
Общество
Появилась видео-инструкция для получения пособия
02:38
Появилась видео-инструкция для получения пособия
Общество
Беспорядки у пенсионных фондов РФ попали на видео
01:01
Беспорядки у пенсионных фондов РФ попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение