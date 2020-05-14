Козак переговорил с советником Меркель

«Мы рассчитываем, что этот контакт придаст импульс процессу урегулирования на Украине и выполнению минского комплекса мер. На самом деле эта встреча давно планировалась. Встреча была с советником Меркель Яном Хеккером», — сказал источник РИА «Новости».

В среду источник сообщал, что Козак прибыл с однодневным рабочим визитом в Берлин для обсуждения урегулирования на юго-востоке Украины, а также установления личного контакта с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Позже сам Козак рассказал о переговорах, а в Германии объяснили визит находящегося под санкциями Козака.