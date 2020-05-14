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Пушков прокомментировал ситуацию со статьей NYT о коронавирусе в России 

РИА Новости 6 часов назад
Пушков прокомментировал ситуацию со статьей NYT
Фото: РИА Новости
Российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале высказал мнение, что New York Times не намерена опровергать статьи о статистике COVID-19 в России.
По его мнению, эта ситуация напоминает, что любое требование имеет силу лишь тогда, когда за его невыполнение последуют или могут последовать ответные меры.
"Требование, не подпертое вероятными санкциями, — не более, чем упражнение в риторике", — подытожил сенатор.
Ранее издание разместило статью "Тайну коронавируса объяснили — в Москве 1700 дополнительных смертей". Со ссылкой на данные московского правительства в статье утверждается, что смертность в городе в апреле превысила средний показатель за последние пять лет на 1,7 тысячи. Официальное число погибших от коронавируса в Москве на момент публикации составляло 642. Газета сделала вывод о "значительном занижении" статистики, хотя портал открытых данных мэрии не сообщал о причинах смертей или о причинах роста показателей.
Издание признало, что в других странах зарегистрирован скачок количества смертей, совпавший по времени с пандемией коронавирусной инфекции.
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия никогда не манипулировала официальной статистикой. В ВОЗ также отметили, что в России нет сознательного занижения смертности из-за коронавирусной инфекции.
Комиссия Госдумы попросила МИД принять меры к NYT, а также к Financial Times, выпустившей аналогичный материал, после статей о COVID-19 вплоть до лишения аккредитации в России. Глава комиссии Усилий Писарев назвал появление таких статей, основанных на домыслах, недопустимыми для уровня изданий.
Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что для отправки редакциям изданий подготовлены письма с требованием опровергнуть дезинформацию о COVID-19 в стране. Их должны вручить главным редакторам через посольства в Великобритании и США.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Комментарии
Политика , Татьяна Голикова , Алексей Пушков , Мария Захарова , МИД , ВОЗ , Госдума , Правительство Москвы , Financial Times , New York Times , Москва
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