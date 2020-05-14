Сенатор предложил заморозить тарифы на свет и газ

"В условиях непростой экономической ситуации из-за пандемии коронавируса, когда у многих граждан снизились доходы, считаю обоснованным заморозить в текущем году тарифы на электроэнергию и газ", — сказал сенатор агентству.

Он считает, что в нынешних условиях для российских семей будет заметным повышение коммунальных платежей даже на 100-150 рублей.

Леонов подчеркнул, что поставщики газа и электроэнергии — это крупные компании, монополисты, которые каждый год отчитываются о хорошей прибыли и дивидендах. Они могут "поделиться с населением", уверен сенатор.

Он уточнил, что тарифы на электроэнергию и газ регулируются постановлениями правительства и ФАС

Говоря о стоимости других коммунальных услуг, Сергей Леонов отметил, что региональным компаниям придется непросто, поскольку "люди вынуждены экономить на ЖКХ и покупать себе еду".

Он не исключает, что в будущем помощь может потребоваться самим региональным ресурсоснабжающим компаниям.