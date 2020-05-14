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Сенатор предложил заморозить тарифы на свет и газ из-за пандемии 

Российская Газета и ещё 2 1 час назад
Сенатор предложил заморозить тарифы на свет и газ
Фото: РИА Новости
Тарифы на газ и электричество в этом году следует заморозить из-за падения доходов россиян, считает член комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Леонов, сообщает РИА Новости. Соответствующее обращение он направил исполняющему обязанности главы правительства Андрею Белоусову.
"В условиях непростой экономической ситуации из-за пандемии коронавируса, когда у многих граждан снизились доходы, считаю обоснованным заморозить в текущем году тарифы на электроэнергию и газ", — сказал сенатор агентству.
Он считает, что в нынешних условиях для российских семей будет заметным повышение коммунальных платежей даже на 100-150 рублей.
Леонов подчеркнул, что поставщики газа и электроэнергии — это крупные компании, монополисты, которые каждый год отчитываются о хорошей прибыли и дивидендах. Они могут "поделиться с населением", уверен сенатор.
Он уточнил, что тарифы на электроэнергию и газ регулируются постановлениями правительства и ФАС.
Говоря о стоимости других коммунальных услуг, Сергей Леонов отметил, что региональным компаниям придется непросто, поскольку "люди вынуждены экономить на ЖКХ и покупать себе еду".
Он не исключает, что в будущем помощь может потребоваться самим региональным ресурсоснабжающим компаниям.
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Комментарии 1
Политика , Другое , Андрей Белоусов , Сергей Леонов , Совет Федерации , ФАС , РИА Новости
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