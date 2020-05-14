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«Мировая система погружается в анархию» 

Вероника Полынина и ещё 18 18 минут назад
«Мировая система погружается в анархию»
Фото: РИА Новости
Существующий мировой порядок осыпается под воздействием пандемии коронавируса, но не из-за нее. Об этом заявил директор по научной работе Фонда клуба «Валдай», политолог Федор Лукьянов, выступая с докладом «Не одичать в осыпающемся мире».
«Два года назад мы выпустили доклад, в котором констатировали, что существующий мировой порядок осыпается. Этот доклад вызвал большой резонанс, так как некоторые считали, что мы сгущаем краски», — сказал Лукьянов, его слова приводит «Взгляд».
Он отметил, что пандемия лишь подстегнула уже имеющиеся тенденции к росту национального эгоизма, возрождению агрессивных форм экономического поведения, ярче всего проявляющегося в торговой войне США и Китая, превращение информации в инструмент контроля и противостояния и т.д. По словам Лукьянова, мир уже перешел грань неуправляемости процессов.
«Мировая система постепенно погружается в анархию, когда все игроки начинают руководствоваться своими интересами», — заявил политолог.
Ранее, как сообщал «Рамблер», заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, выступая на форуме клуба «Валдай», заявил, что ряд государств вместо того чтобы сплотиться в борьбе с коронавирусом, используют его как предлог для пренебрежения международным правом с целью сведения счетов с неугодными правительствами или геополитическими конкурентами.
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Политика , Ситуация в мире , Сергей Рябков , Федор Лукьянов , Валдайский клуб , Деловая газета "Взгляд"
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