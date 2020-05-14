«Мировая система погружается в анархию» 

Существующий мировой порядок осыпается под воздействием пандемии коронавируса, но не из-за нее. Об этом заявил директор по научной работе Фонда клуба «Валдай» , политолог Федор Лукьянов , выступая с докладом «Не одичать в осыпающемся мире».

«Два года назад мы выпустили доклад, в котором констатировали, что существующий мировой порядок осыпается. Этот доклад вызвал большой резонанс, так как некоторые считали, что мы сгущаем краски», — сказал Лукьянов, его слова приводит «Взгляд».

Он отметил, что пандемия лишь подстегнула уже имеющиеся тенденции к росту национального эгоизма, возрождению агрессивных форм экономического поведения, ярче всего проявляющегося в торговой войне США и Китая, превращение информации в инструмент контроля и противостояния и т.д. По словам Лукьянова, мир уже перешел грань неуправляемости процессов.

«Мировая система постепенно погружается в анархию, когда все игроки начинают руководствоваться своими интересами», — заявил политолог.