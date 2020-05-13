Три российских региона решили объединить

По словам Дорохина, вопрос об объединении регионов уже давно обсуждается, однако на широкую публичную дискуссию его не выносили.

«Мы же до сих пор называем ее Большой Тюменской областью, и все прекрасно понимают, что это», — добавил он.

Депутат предложил поставить вопрос на референдум и добавил, что это возможно сделать уже в 2021 году.

ХМАО и ЯНАО территориально находятся в Тюменской области. В 1993 году они получили статус равноправных субъектов Российской Федерации.