Три российских региона решили объединить 

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Депутат Госдумы от Тюменской области Павел Дорохин заявил, что вопрос объединения трех регионов обсуждается уже несколько лет, но пока не выносился на широкую публичную дискуссию.

«Мы же до сих пор называем ее Большой Тюменской областью, и все прекрасно понимают, что это. Надо вернуть опять для обсуждения Большой Тюменской области, поставить этот вопрос на референдум, на голосование, и в 2021 году это реально», — сказал Дорохин.

По словам депутата, объединение будет выгодно всем трем субъектам федерации и с финансово-экономической, и с управленческой точки зрения.

Дорохин напомнил, что в советское время эти регионы были объединены, и работали как «единый механизм». Разделение произошло в 1993 году.

По словам депутата, большинство жителей поддержат объединение ХМАО, ЯНАО и Тюменской области в Большую Тюменскую область.

Ранее в среду, как сообщал «Рамблер», было объявлено о начале процесса объединения Ненецкого автономного округа и Архангельской области.