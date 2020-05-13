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Песков рассказал о состоянии Мишустина 

ТАСС 1 час назад
Премьер-министр России Михаил Мишустин идет на поправку и уже находится в работоспособном состоянии. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью, опубликованном на сайте газеты "Коммерсантъ" в среду.
Глава кабмина с 30 апреля проходит лечение после заражения коронавирусом. Пресс-секретарь главы государства также госпитализирован с этой инфекцией.
"Мы перезванивались, говорили об этом", — сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждал ли он тактику лечения с Мишустиным, который дольше него находится в медучреждении. "Но у него (у Мишустина — прим. ТАСС), слава богу, все идет уже на поправку. Он-то уже в рабочем состоянии", — сказал представитель Кремля.
Песков при этом отметил, что "вирус непростой, очень и очень агрессивный".
Ранее в среду Мишустин по видеосвязи из больницы провел совещание по социально-экономическим вопросам.
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Политика , Видео , Дмитрий Песков , Михаил Мишустин , Газета "Коммерсантъ" , ИТАР-ТАСС
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