Песков рассказал о состоянии Мишустина 

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Глава кабмина с 30 апреля проходит лечение после заражения коронавирусом. Пресс-секретарь главы государства также госпитализирован с этой инфекцией.

"Мы перезванивались, говорили об этом", — сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждал ли он тактику лечения с Мишустиным, который дольше него находится в медучреждении. "Но у него (у Мишустина — прим. ТАСС), слава богу, все идет уже на поправку. Он-то уже в рабочем состоянии", — сказал представитель Кремля.

Песков при этом отметил, что "вирус непростой, очень и очень агрессивный".

Ранее в среду Мишустин по видеосвязи из больницы провел совещание по социально-экономическим вопросам.