Песков рассказал о последнем контакте с Путиным

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что больше месяца лично не контактировал с главой государства Владимиром Путиным, потому что в этом не было необходимости.

Ранее Песков сообщил РИА Новости, что заразился коронавирусом и находится на лечении в больнице.

"Очно не контактировали больше месяца. Ну, конечно. И необходимости такой нет. Работа по-другому устроена. Это ни в коем случае не меняет сути рабочего процесса. Все абсолютно освоились в режиме видеоконференций, причем они проходят не только в открытом режиме, как вы видите, но и в закрытом. Современные технологии позволяют обеспечить режим секретности, например на совещаниях Совета безопасности", — заявил Песков в интервью газете "Коммерсант" в ответ на вопрос, когда он в последний раз контактировал с президентом.

На уточняющий вопрос, надо ли возвращаться к очным совещаниям, ведь в онлайн формате экономится много сил и средств, Песков ответил, что "это действительно так".

"Я думаю, что многие элементы этой быстрой дистанционной работы стоит использовать и дальше", — указал он.

Также у Пескова спросили, передал ли он свои обязанности.

"Да, у меня есть и заместитель, и управление, которое работает, хотя многие люди сидят дома на карантине. Любой человек, который считается контактным, сразу садится на карантин. Это надо по закону", — рассказал он.

Также Песков отметил, что в Кремле правила соблюдаются очень тщательно.