Заразившийся коронавирусом Песков описал болезнь 

Заразившийся коронавирусом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о своем здоровье.

В интервью «Коммерсанту» Песков сообщил, что 1 мая заболел один из его коллег, после чего он перешел на режим самоизоляции. Через некоторое время вирус подтвердился и у него.

«Ну и, собственно, первый день не было вообще никаких симптомов, а потом началась температура чуть выше 37… Ну такая она, неприятная температура… И ломало. И Таню (жену Пескова Татьяну Навку) стало ломать, у нее температура повыше была. Дня два-три мы лежали дома. Ну 37,4 днем… Ну 37,8 ночью…», — рассказал он.

Затем супруги приняли решение поехать в больницу, где у Пескова обнаружили двустороннюю пневмонию.

«В этой болезни главное — не пропустить. Вирус этот абсолютно кровожадный», — заметил представитель Кремля.

По словам Пескова, заразиться было обидно, потому что семья строго соблюдала самоизоляцию, а он выезжал на работу со всеми мерами предосторожности.

Он отметил, что волнуется за других членов семьи, которые теперь пытаются прислушиваться к себе, ловят симптомы, постоянно перезваниваются.

Тактику лечения Песков раскрывать не захотел, отметив, что «врачи знают, что делать».

Как сообщал «Рамблер», о болезни Дмитрия Пескова стало известно 12 мая. Он и его жена Татьяна Навка проходят лечение в одной из государственных больниц. Накануне Навка сообщила в Instagram, что идет на поправку, а у ее мужа «ситуация немного посложнее».