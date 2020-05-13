Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Куратор Украины в Кремле раскрыл детали поездки в Берлин во время пандемии 

Lenta.ru и ещё 3 54 минуты назад
Козак раскрыл детали поездки в Берлин во время пандемии
Фото: ТАСС
Куратор украинского направления в Кремле Дмитрий Козак раскрыл детали поездки в Берлин на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
Козак подтвердил, что в Германию он ездил на переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе. По его словам, диалог прошел в деловом ключе и конструктивно. Он уверен, что консультации в Берлине дадут дополнительный импульс «нормандскому» формату, достигнуто соглашение о взаимных дальнейших действиях по мирному урегулированию на Украине.
О поездке Козака в Берлин на фоне распространения коронавируса ранее сообщило принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. Отмечалось, что куратора украинского направления пригласили в Германию для обсуждения ситуации в Донбассе, чтобы «лучше понять линию» Москвы на переговорах по урегулированию конфликта.
Украинское направление теперь курирует замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак. Его назначили на эту должность после того, как в феврале 2020 года тогдашний куратор Владислав Сурков подал в отставку. В Кремле затем выразили уверенность в том, что талант и опыт экс-помощника найдут свое применение и в других сферах.
Россия и Украина при посредничестве Германии и Франции продолжают переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе в формате «нормандской четверки». Полноформатный «нормандский» саммит на высшем уровне прошел в декабре 2019 года в Париже, однако уже в апреле главы МИД всех четырех стран констатировали отсутствие прогресса и невыполнение многих договоренностей, достигнутых на той встрече, сообщало DW.
Видео дня. Вчерашний уголовник обрел мировую славу в YouTube
Последние новости
Путин раскритиковал работу министерств по оформлению выплат Путин раскритиковал работу министерств по оформлению выплат Власти Москвы опровергли сообщения о некорректных данных по жертвам коронавируса Власти Москвы опровергли сообщения о некорректных данных по жертвам коронавируса Обновлена карта распространения коронавируса в Москве Обновлена карта распространения коронавируса в Москве
Комментарии 17
Политика , Григорий Березкин , Владислав Сурков , Дмитрий Козак , Администрация Президента РФ , МИД , Германия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба обидчика стрелка Шамсутдинова
Решена судьба обидчика стрелка Шамсутдинова
Российский зек отсидел лишнее из-за халатности тюремщицы
Российский зек отсидел лишнее из-за халатности тюремщицы
В США заподозрили, что с Трампом «что-то не так»
В США заподозрили, что с Трампом «что-то не так»
Дочь Пескова сделала заявление
Дочь Пескова сделала заявление
Такого поворота не ждали: прогноз на лето в России
Такого поворота не ждали: прогноз на лето в России
Видео
Опубликовано видео последствий урагана в Чите
00:28
Опубликовано видео последствий урагана в Чите
Опубликовано видео крушения самолёта во время экстренной посадки
03:00
Опубликовано видео крушения самолёта во время экстренной посадки
Горящий БТР-80А в Йемене попал на видео
00:59
Горящий БТР-80А в Йемене попал на видео
Опубликовано видео лесного пожара у федеральной трассы в Забайкалье
01:00
Опубликовано видео лесного пожара у федеральной трассы в Забайкалье
Павианы подрались из-за бутылки пива и попали на видео
01:24
Павианы подрались из-за бутылки пива и попали на видео
Разгромившие салон связи воры попали на видео
01:29
Разгромившие салон связи воры попали на видео
Происшествия
Горящий БТР-80А сняли на видео в Йемене
00:59
Горящий БТР-80А сняли на видео в Йемене
Армия
Раскрыто истинное происхождение коронавируса
00:25
Раскрыто истинное происхождение коронавируса
Наука Наука и техника
Депздрав опроверг сообщения о смертности от COVID-19 в РФ
01:02
Депздрав опроверг сообщения о смертности от COVID-19 в РФ
Общество
Башаров избил беременную жену
01:31
Башаров избил беременную жену
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение