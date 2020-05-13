Козак раскрыл детали поездки в Берлин во время пандемии

Куратор украинского направления в Кремле Дмитрий Козак раскрыл детали поездки в Берлин на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
Козак подтвердил, что в Германию он ездил на переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе. По его словам, диалог прошел в деловом ключе и конструктивно. Он уверен, что консультации в Берлине дадут дополнительный импульс «нормандскому» формату, достигнуто соглашение о взаимных дальнейших действиях по мирному урегулированию на Украине.
О поездке Козака в Берлин на фоне распространения коронавируса ранее сообщило принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. Отмечалось, что куратора украинского направления пригласили в Германию для обсуждения ситуации в Донбассе, чтобы «лучше понять линию» Москвы на переговорах по урегулированию конфликта.
Украинское направление теперь курирует замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак. Его назначили на эту должность после того, как в феврале 2020 года тогдашний куратор Владислав Сурков подал в отставку. В Кремле затем выразили уверенность в том, что талант и опыт экс-помощника найдут свое применение и в других сферах.
Россия и Украина при посредничестве Германии и Франции продолжают переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе в формате «нормандской четверки». Полноформатный «нормандский» саммит на высшем уровне прошел в декабре 2019 года в Париже, однако уже в апреле главы МИД всех четырех стран констатировали отсутствие прогресса и невыполнение многих договоренностей, достигнутых на той встрече, сообщало DW.