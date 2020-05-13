По его словам, почти половина доходов бюджета в настоящий момент выпадает из-за ситуации на нефтяном рынке, поскольку он был рассчитан из цены на нефть в 57 долларов за баррель. При этом власти обязаны выполнять финансовые обязательства перед жителями — выплачивать льготы, субсидии. К 1 июля у регионального правительства, утверждает Бездудный, закончатся деньги на эти цели.

«В этих условиях надо искать какой-то выход, мы с вами фактически стоим на краю пропасти», — добавил политик.

13 мая Бездудный сообщил о начале процесса интеграции двух субъектов, в этот же день был подписан соответствующий меморандум. По данным принадлежащего Григорию Березкину РБК, референдум по этому вопросу пройдет уже в 2020 году.

Ненецкий автономный округ на сегодняшний день является самостоятельным субъектом России и параллельно входит в состав Архангельской области. Его административный центр — город Нарьян-Мар.