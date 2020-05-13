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В Ненецком округе назвали причину объединения региона с Архангельской областью 

Lenta.ru 24 минуты назад
Одной из причин объединения Ненецкого автономного округа (НАО) и Архангельской области стало катастрофическое состояние бюджета НАО. Об этом рассказал врио главы региона Юрий Бездудный, передает ТАСС.
По его словам, почти половина доходов бюджета в настоящий момент выпадает из-за ситуации на нефтяном рынке, поскольку он был рассчитан из цены на нефть в 57 долларов за баррель. При этом власти обязаны выполнять финансовые обязательства перед жителями — выплачивать льготы, субсидии. К 1 июля у регионального правительства, утверждает Бездудный, закончатся деньги на эти цели.
«В этих условиях надо искать какой-то выход, мы с вами фактически стоим на краю пропасти», — добавил политик.
13 мая Бездудный сообщил о начале процесса интеграции двух субъектов, в этот же день был подписан соответствующий меморандум. По данным принадлежащего Григорию Березкину РБК, референдум по этому вопросу пройдет уже в 2020 году.
Ненецкий автономный округ на сегодняшний день является самостоятельным субъектом России и параллельно входит в состав Архангельской области. Его административный центр — город Нарьян-Мар.
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Политика , Видео , ИТАР-ТАСС , Архангельская Область , Ненецкий Автономный Округ
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