Названа причина объединения двух регионов РФ 

Бездудный сообщил, что бюджет региона рассчитан из цены на нефть в 57 долларов за баррель, и почти половина доходов бюджета на сегодняшний день выпадает. При этом власти НАО обязаны выполнить социальные обязательства перед жителями, но уже к 1 июля бюджет округа не будет способен покрыть эти обязательства.

По словам врио, Ненецкий автономный округ стоит на краю пропасти.

«И либо мы сейчас попадем в эту пропасть и утащим туда всех жителей НАО, перед которыми у нас есть обязательства, либо мы сейчас найдем какой-то иной выход. Какой? Выход по объединению двух экономик — Архангельской области и Ненецкого автономного округа», — сказал Бездудный на антикризисном совещании в Нарьян-Маре.

Ранее «Рамблер» сообщал, что главы Архангельской области и Ненецкого автономного округа подписали меморандум о намерении объединить эти регионы. Объединение должно быть одобрено жителями на региональных референдумах. В настоящее время НАО одновременно входит в состав Архангельской области и является самостоятельным субъектом федерации.