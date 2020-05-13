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Названа причина объединения двух регионов РФ 

Вероника Полынина 51 минуту назад
Одной из причин объединения Ненецкого автономного округа (НАО) с Архангельской областью стало катастрофическое состояние бюджета НАО. Об этом сообщил врио главы округа Юрий Бездудный, передает ТАСС.
Бездудный сообщил, что бюджет региона рассчитан из цены на нефть в 57 долларов за баррель, и почти половина доходов бюджета на сегодняшний день выпадает. При этом власти НАО обязаны выполнить социальные обязательства перед жителями, но уже к 1 июля бюджет округа не будет способен покрыть эти обязательства.
По словам врио, Ненецкий автономный округ стоит на краю пропасти.
«И либо мы сейчас попадем в эту пропасть и утащим туда всех жителей НАО, перед которыми у нас есть обязательства, либо мы сейчас найдем какой-то иной выход. Какой? Выход по объединению двух экономик — Архангельской области и Ненецкого автономного округа», — сказал Бездудный на антикризисном совещании в Нарьян-Маре.
Ранее «Рамблер» сообщал, что главы Архангельской области и Ненецкого автономного округа подписали меморандум о намерении объединить эти регионы. Объединение должно быть одобрено жителями на региональных референдумах. В настоящее время НАО одновременно входит в состав Архангельской области и является самостоятельным субъектом федерации.
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Политика , Видео , Архангельская Область , Ненецкий Автономный Округ
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