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Госдума отменила пленарное заседание 14 мая 

РИА Новости 6 часов назад
Госдума отменила пленарное заседание 14 мая
Фото: РИА Новости
Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла проект постановления о корректировке работы палаты в мае: в частности, заседание Госдумы 14 мая не состоится, два дополнительных заседания пройдут на следующей неделе в четверг и пятницу.
"Данным проектом постановления предлагается не проводить заседание 14 мая пленарное заседание, провести дополнительные пленарные заседания 21-22 мая — четверг, пятница на следующей неделе с началом заседания 21-22 в 10.00", — зачитала проект постановления в ходе заседания глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.
Решение было поддержано депутатами.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Дума может 21 и 22 мая рассмотреть инициативы, направленные на поддержку граждан и бизнеса в условиях коронавируса.
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