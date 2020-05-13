Госдума отменила пленарное заседание 14 мая 

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Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла проект постановления о корректировке работы палаты в мае: в частности, заседание Госдумы 14 мая не состоится, два дополнительных заседания пройдут на следующей неделе в четверг и пятницу.

"Данным проектом постановления предлагается не проводить заседание 14 мая пленарное заседание, провести дополнительные пленарные заседания 21-22 мая — четверг, пятница на следующей неделе с началом заседания 21-22 в 10.00", — зачитала проект постановления в ходе заседания глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.

Решение было поддержано депутатами.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Дума может 21 и 22 мая рассмотреть инициативы, направленные на поддержку граждан и бизнеса в условиях коронавируса.

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