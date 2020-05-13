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Появилось объяснение визита Козака в Берлин 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Появилось объяснение визита Козака в Берлин
Фото: РИА Новости
Заместитель главы администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак прибыл в столицу Германии, чтобы принять участие в переговорах по украинскому вопросу. Такое разъяснение РИА Новости дал собственный источник в Кремле.
61-летний Козак на сегодня — одна из ключевых фигур переговорном процессе по Украине, пояснил собеседник агентства. По его словам, очные встречи необходимы, поскольку «не всё можно обсудить в формате телеконференции».
Как отмечает «Свободная пресса», ранее появилась информация, что сегодня в аэропорту Берлина был замечен борт специального лётного отряда «Россия». На нем, предположительно, прилетел Дмитрий Козак.
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Политика , Дмитрий Козак , Администрация Президента РФ , РИА Новости , Германия
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