Мурашко рассказал о состоянии Мишустина 

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"Он идет на поправку. Надеемся, что на следующей неделе он уже будет непосредственно в кабинете… Сегодня его состояние здоровья уже позволяет входить в рабочий процесс", — сказал Мурашко журналистам.

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