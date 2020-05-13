Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ЦИК назвали условия для дистанционного голосования в регионах 

РИА Новости и ещё 4 6 часов назад
В ЦИК назвали условия для дистанционного голосования
Фото: РИА Новости
Дистанционное голосование может быть использовано в регионах, если там будут созданы условия, в том числе и технические, сообщил РИА Новости заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.
Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла закон с поправками в избирательное законодательство о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно, а также сборе подписей избирателей за кандидата с использованием портала "Госуслуги". Изменения вносятся в статьи 37 и 38 федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".
Ко второму чтению законопроекта был подготовлен ряд поправок. В частности, было внесено предложение о возможности голосовать на выборах и референдумах в РФ по почте и дистанционно, определять необходимость проведения такого формата голосования будет ЦИК. Как рассказал соавтор поправки, депутат от ЕР Дмитрий Вяткин, эта норма не будет распространяться на всероссийское голосование по конституции.
"ЦИК решит, если в регионах будут условия, технические, в первую очередь, возможности. Это же не просто объявить "мы голосуем дистанционно". А дальше что? Объявили, а технических возможностей нет. Надо создать", — сказал Булаев.
Он подчеркнул, что законодатели создают возможность для дистанционного голосования, "уж как регионы воспользуются — это вопрос не к ЦИК".
Видео дня. Вчерашний уголовник обрел мировую славу в YouTube
Последние новости
В Сети возмутились словам посла Украины в Турции о песне "Катюша" В Сети возмутились словам посла Украины в Турции о песне "Катюша" Вирусолог назвал срок создания действующего лекарства от коронавируса Вирусолог назвал срок создания действующего лекарства от коронавируса Правительство утвердило выплаты семьям с детьми Правительство утвердило выплаты семьям с детьми
Комментарии 3
Политика , Дмитрий Вяткин , Николай Булаев , Единая Россия , Госдума , Центризбирком России , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Правая сторона отказала»: Маршал о состоянии Носкова
«Правая сторона отказала»: Маршал о состоянии Носкова
Сябитову возмутила пенсия Гузеевой
Сябитову возмутила пенсия Гузеевой
Эмин Агаларов объявил о разводе
Эмин Агаларов объявил о разводе
В США заподозрили, что с Трампом «что-то не так»
В США заподозрили, что с Трампом «что-то не так»
Такого поворота не ждали: прогноз на лето в России
Такого поворота не ждали: прогноз на лето в России
Видео
Опубликовано видео последствий урагана в Чите
00:28
Опубликовано видео последствий урагана в Чите
Опубликовано видео крушения самолёта во время экстренной посадки
03:00
Опубликовано видео крушения самолёта во время экстренной посадки
Горящий БТР-80А в Йемене попал на видео
00:59
Горящий БТР-80А в Йемене попал на видео
Опубликовано видео лесного пожара у федеральной трассы в Забайкалье
01:00
Опубликовано видео лесного пожара у федеральной трассы в Забайкалье
Павианы подрались из-за бутылки пива и попали на видео
01:24
Павианы подрались из-за бутылки пива и попали на видео
Разгромившие салон связи воры попали на видео
01:29
Разгромившие салон связи воры попали на видео
Происшествия
Горящий БТР-80А сняли на видео в Йемене
00:59
Горящий БТР-80А сняли на видео в Йемене
Армия
Меркель пригрозила России новыми санкциями
01:02
Меркель пригрозила России новыми санкциями
В мире
«Коронавирус может никогда не уйти»
00:59
«Коронавирус может никогда не уйти»
В мире
Песков рассказал о состоянии Мишустина
04:44
Песков рассказал о состоянии Мишустина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение