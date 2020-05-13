В ЦИК назвали условия для дистанционного голосования

Николай Булаев. Дистанционное голосование может быть использовано в регионах, если там будут созданы условия, в том числе и технические, сообщил РИА Новости заместитель председателя ЦИК РФ

Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла закон с поправками в избирательное законодательство о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно, а также сборе подписей избирателей за кандидата с использованием портала "Госуслуги". Изменения вносятся в статьи 37 и 38 федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".

Ко второму чтению законопроекта был подготовлен ряд поправок. В частности, было внесено предложение о возможности голосовать на выборах и референдумах в РФ по почте и дистанционно, определять необходимость проведения такого формата голосования будет ЦИК. Как рассказал соавтор поправки, депутат от ЕР Дмитрий Вяткин , эта норма не будет распространяться на всероссийское голосование по конституции.

"ЦИК решит, если в регионах будут условия, технические, в первую очередь, возможности. Это же не просто объявить "мы голосуем дистанционно". А дальше что? Объявили, а технических возможностей нет. Надо создать", — сказал Булаев.

Он подчеркнул, что законодатели создают возможность для дистанционного голосования, "уж как регионы воспользуются — это вопрос не к ЦИК".