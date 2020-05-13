Президент России Владимир Путин раскритиковал исполнительскую дисциплину в регионах и отметил, что дополнительные выплаты медикам начислялись медленно. Об этом пишут «Известия».

«Пока несколько раз не сказал, не во всех регионах провели выплаты медработникам», — отметил Путин.

Сейчас, по данным президента, выплаты не прошли только в двух или трех регионах.

Как писал «Рамблер», 11 мая Путин поручил начислить медикам выплаты за апрель до 15 мая. К 9 мая выплаты прошли только в 56 субъектах страны, на руки их получили 56 тысяч человек — меньше половины от установленного числа.

Путин пообещал, что лично проверит состояние дел по этому вопросу в каждом регионе.