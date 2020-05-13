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«Пока несколько раз не скажешь»: Путина возмутили задержки выплат медикам 

Мария Иванова 42 минуты назад
Президент России Владимир Путин раскритиковал исполнительскую дисциплину в регионах и отметил, что дополнительные выплаты медикам начислялись медленно. Об этом пишут «Известия».
«Пока несколько раз не сказал, не во всех регионах провели выплаты медработникам», — отметил Путин.
Сейчас, по данным президента, выплаты не прошли только в двух или трех регионах.
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Как писал «Рамблер», 11 мая Путин поручил начислить медикам выплаты за апрель до 15 мая. К 9 мая выплаты прошли только в 56 субъектах страны, на руки их получили 56 тысяч человек — меньше половины от установленного числа.
Путин пообещал, что лично проверит состояние дел по этому вопросу в каждом регионе.
Политика , Видео , Владимир Путин , газета "Известия"
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