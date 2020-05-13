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Путин: боевая авиация России намного превосходит иностранные аналоги 

ТАСС 2 часа назад
Путин высоко оценил боевую авиацию России
Фото: РИА Новости
Государство должно поддержать авиационную промышленность РФ, которая на равных конкурирует с зарубежными производителями, а в сфере боевой авиации демонстрирует превосходство. Об этом заявил в среду президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок.
Он подчеркнул, что Россия входит в число немногих стран, способных выпускать всю линейку военных и гражданских самолетов и вертолетов. "Отечественные воздушные суда по многим своим характеристикам на равных конкурируют с иностранными аналогами, с лидерами мирового рынка, а, кстати говоря, по некоторым [параметрам], по боевой авиации — намного превосходят их", — сказал Путин.
"В текущей ситуации необходимо поддержать базу отрасли, а именно — предприятия авиастроения, дать загрузку этому сложному, по многим параметрам уникальному производству", — сказал глава государства.
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Политика , Армия , Владимир Путин
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