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Источник сообщил цели поездки Козака в Берлин 

Газета.Ru и ещё 32 4 часа назад
Стала известна цель поездки Козака в Берлин
Фото: РИА Новости
Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак прибыл в Берлин в целях обсуждения ситуации на юго-востоке Украины. об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Источник уточнил, что Козак прибыл по приглашению немецкой стороны.
"Прибыл в Берлин по приглашению германской стороны для того, чтобы обсудить проблематику урегулирования на юго-востоке Украины и, возможно, какие-то другие вопросы", — добавил собеседник агентства.
Кроме того, представитель Кремля намерен в рамках однодневного визита провести личную встречу с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая произойдет впервые.
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Политика , Европа , Дмитрий Козак , Администрация Президента РФ , РИА Новости
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