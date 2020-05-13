Стала известна цель поездки Козака в Берлин

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Источник уточнил, что Козак прибыл по приглашению немецкой стороны.

"Прибыл в Берлин по приглашению германской стороны для того, чтобы обсудить проблематику урегулирования на юго-востоке Украины и, возможно, какие-то другие вопросы", — добавил собеседник агентства.

Кроме того, представитель Кремля намерен в рамках однодневного визита провести личную встречу с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая произойдет впервые.