Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России хотят ввести дистанционное голосование на выборах 

Павел Тиунов и ещё 1 29 минут назад
В России хотят ввести дистанционное голосование на выборах
Фото: ТАСС
Депутаты от «Единой России» внесли поправку в проект о совершенствовании процедуры выборов, которая предполагает возможность проведения дистанционного голосования, сообщает РИА Новости. Парламентарии отметили, что голосовать можно будет по почте или при помощи электронных ресурсов.
Речь идет о проекте совершенствования процесса сбора подписей и проверки подписных листов. Поправка, предполагающая введение в стране дистанционного голосования, была внесена к второму чтению.
Депутат Дмитрий Вяткин подчеркнул, что нововведение может быть применено при проведении выборов в органы госвласти, местного самоуправления, а также различных референдумов.
«Может быть предусмотрена возможность голосования избирателей, участников референдума по почте, а также посредством дистанционного электронного голосования», — подчеркнул парламентарий.
Ранее, как сообщал «Рамблер», лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить голосование по внесению поправок в Конституцию из-за введенных в стране карантинных мер. Политик подчеркнул, что формально указ президентом уже подписан, и «все законные процедуры были соблюдены».
Видео дня. Вчерашний уголовник обрел мировую славу в YouTube
Комментарии 4
Политика , Общество , Дмитрий Вяткин , Владимир Жириновский , Единая Россия , ЛДПР , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Педагог называла детей проститутками
Педагог называла детей проститутками
Навка заразилась коронавирусом и госпитализирована
Навка заразилась коронавирусом и госпитализирована
Певцову пожелали «мучений в аду»
Певцову пожелали «мучений в аду»
В ВОЗ сделали неожиданное заявление
В ВОЗ сделали неожиданное заявление
Российский зек отсидел лишнее из-за халатности тюремщицы
Российский зек отсидел лишнее из-за халатности тюремщицы
Видео
Разгромившие салон связи воры попали на видео
01:29
Разгромившие салон связи воры попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео издевательств воспитателя соцприюта в Уфе
00:18
Опубликовано видео издевательств воспитателя соцприюта в Уфе
Происшествия
Опубликовано видео прыгающей с детьми по льдинам женщины
00:25
Опубликовано видео прыгающей с детьми по льдинам женщины
Общество
Опубликовано видео отжимающейся толпы во Флориде
00:18
Опубликовано видео отжимающейся толпы во Флориде
В мире Общество
Опубликовано видео с места обрушения перекрытий в 5-этажке
03:32
Опубликовано видео с места обрушения перекрытий в 5-этажке
Новости Москвы Происшествия
Предотвращение теракта бойцами ФСБ попало на видео
00:34
Предотвращение теракта бойцами ФСБ попало на видео
Происшествия
Появилось видео с вернувшимися в Россию туристами
01:47
Появилось видео с вернувшимися в Россию туристами
Общество
Танец с гробом на день Победы попал на видео
01:55
Танец с гробом на день Победы попал на видео
Происшествия
Пока вы дома: лекарство от COVID–19 будет осенью
03:35
Пока вы дома: лекарство от COVID–19 будет осенью
Общество
Опубликовано видео скандала на брифинге Трампа
01:25
Опубликовано видео скандала на брифинге Трампа
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение