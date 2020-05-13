В России хотят ввести дистанционное голосование на выборах 

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Депутаты от «Единой России» внесли поправку в проект о совершенствовании процедуры выборов, которая предполагает возможность проведения дистанционного голосования, сообщает РИА Новости. Парламентарии отметили, что голосовать можно будет по почте или при помощи электронных ресурсов.

Речь идет о проекте совершенствования процесса сбора подписей и проверки подписных листов. Поправка, предполагающая введение в стране дистанционного голосования, была внесена к второму чтению.

Депутат Дмитрий Вяткин подчеркнул, что нововведение может быть применено при проведении выборов в органы госвласти, местного самоуправления, а также различных референдумов.

«Может быть предусмотрена возможность голосования избирателей, участников референдума по почте, а также посредством дистанционного электронного голосования», — подчеркнул парламентарий.