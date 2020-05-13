Володин рассказал о мерах против коронавируса в ГД

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания призвал коллег соблюдать все меры предосторожности в связи с пандемией коронавируса.

«Коллеги, делаем всё для того, чтобы мы могли сохранить работоспособность Государственной думы, поэтому ещё раз обращаю ваше внимание на то, что многое зависит от нас», — сказал он.

По его словам, на заседаниях соблюдается необходимая дистанция между участниками.

«Мы договорились, чтобы здесь были соблюдены ограничения. Вы видите, есть ограничения по расстоянию между Александром Дмитриевичем Жуковым и Петром Олеговичем Толстым», — отметил Володин.

Он предложил министру здравоохранения Михаилу Мурашко выступать с трибуны без медицинской маски, так как трибуна находится на удалённом расстоянии от других участников.

«Для удобства работы сделаем исключение для ведущего и выступающего на трибуне, потому что либо в «бу-бу-бу» превратим (выступление), либо эти маски надо будет менять просто постоянно. Не думаю, что здесь это вызовет угрозу на том расстоянии, которое все считают санитарной нормой. Мы введём на время пандемии традицию, что выступающие могут быть без маски», — сказал спикер.

Ранее сообщалось, что пять депутатов ГД заболели коронавирусом.