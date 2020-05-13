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«Не надо ждать»: Мишустин разнёс регионы 

Павел Тиунов и ещё 17 1 час назад
До 15 мая все долги по надбавкам к зарплате медикам, борющимся с распространением коронавирусной инфекции, должны быть погашены, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
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Так глава правительства отреагировал на информацию о том, что в некоторых регионах ждут «наступления даты выплаты» денежных пособий, сообщает Life.ru.
На прошедшем 13 июня совещании по социально-экономическим вопросам Мишустин отметил, что из выделенных из федерального бюджета 27,5 миллиарда рублей, которые должны пойти на выплаты медикам, занятым в борьбе с распространением коронавируса, в настоящий момент освоено только 4,5 миллиарда.
При этом премьеру доложили, что некоторые регионы даже не приступали к выплатам: например, на Чукотке, в Магаданской области, в Северной Осетии, во Владимирской области, в Иваново и Кургане. Отмечается, что деньги не переводили врачам, поскольку не наступил день зарплаты.
«Не надо ждать даты заработной платы. Отстающие регионы должны сделать это как можно быстрее, чтобы к 15 мая, как нам поручил президент, все долги медикам были погашены», — заявил Мишустин.
Ранее, как сообщал «Рамблер», президент РФ Владимир Путин обещал лично проконтролировать, как начисляются медикам надбавки за апрель.
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Политика , Видео , Михаил Мишустин , Владимир Путин
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