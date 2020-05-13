«Не надо ждать»: Мишустин разнёс регионы 

Михаил Мишустин. До 15 мая все долги по надбавкам к зарплате медикам, борющимся с распространением коронавирусной инфекции, должны быть погашены, заявил премьер-министр России

Так глава правительства отреагировал на информацию о том, что в некоторых регионах ждут «наступления даты выплаты» денежных пособий, сообщает Life.ru.

На прошедшем 13 июня совещании по социально-экономическим вопросам Мишустин отметил, что из выделенных из федерального бюджета 27,5 миллиарда рублей, которые должны пойти на выплаты медикам, занятым в борьбе с распространением коронавируса, в настоящий момент освоено только 4,5 миллиарда.

При этом премьеру доложили, что некоторые регионы даже не приступали к выплатам: например, на Чукотке, в Магаданской области, в Северной Осетии, во Владимирской области, в Иваново и Кургане. Отмечается, что деньги не переводили врачам, поскольку не наступил день зарплаты.

«Не надо ждать даты заработной платы. Отстающие регионы должны сделать это как можно быстрее, чтобы к 15 мая, как нам поручил президент, все долги медикам были погашены», — заявил Мишустин.